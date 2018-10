Slovinský premiér Šarec absolvoval nástupnú návštevu Nemecka

Šarec sa v Berlíne vyjadril, že Únia by mala svoje vonkajšie hranice chrániť spoločnými silami.

Berlín 12. októbra (TASR) - Spokojnosť s vývojom bilaterálnych nemecko-slovinských vzťahov deklarovali a podobné postoje oboch krajín v otázkach európskej a migračnej politiky potvrdili nemecká kancelárka Angela Merkelová a nový slovinský premiér Marjan Šarec. Urobili tak v piatok počas prvého spoločného rokovania v Berlíne.



Kancelárka na spoločnej tlačovej konferencii vyzdvihla, že Slovinsko urobilo a robí ešte v súčasnosti maximum pre zabezpečenie vonkajšej hranice Európskej únie.



Šarec sa v Berlíne vyjadril, že Únia by mala svoje vonkajšie hranice chrániť spoločnými silami. Vyslovil sa pritom za umiestnenie spolupracovníkov Frontexu na chorvátsko-srbskej aj chorvátsko-bosniansko-hercegovinskej hranici.



Obaja štátnici hovorili pri stretnutí aj o situácii na západnom Balkáne a o blížiacom sa brexite, ale i o pretrvávajúcom slovinsko-chorvátskom hraničnom spore. "Bolo by želateľné, aby sa tento konflikt vyriešil," citovala tlačová agentúra APA kancelárkine slová. Merkelová podľa rovnakého zdroja deklarovala pripravenosť prispieť k dialógu zainteresovaných, ak si to títo budú želať.



Pre Šarca bola nástupná návšteva v nemeckej metropole prvou zahraničnou cestou vôbec od nástupu do úradu predsedu slovinskej vlády s výnimkou stredajších rokovaní s vedením Európskej únie v Bruseli.



V nemeckej metropole Šarec deklaroval, že Slovinsko nechce byť krajinou, ktorá využíva iba výhody členstva v Únii, ale chce EÚ aj čosi dať. "Európa, ktorá nie je solidárna, v ktorej si nie všetci plnia záväzky, nebude mať peknú budúcnosť, akú si želáme," zdôraznil.



Merkelová v reakcii na jednu z novinárskych otázok o prípadných dopadoch víkendových krajinských volieb v Bavorsku na celoštátnu politiku odpovedala vyhýbavo, informovala tlačová agentúra DPA. Kancelárka potvrdila, že si želá dobrý výsledok koaličnej Kresťanskosociálnej únie (CSU) a dodala, že si uvedomuje neľahké časy súčasnosti a preto si počká na výsledky.