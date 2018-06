B. Pahor: Pravicového víťaza volieb som poveril zostavením vlády

Slovinský prezident uviedol, že bývalý premiér Janša (59) by mal dostať šancu na vytvorenie parlamentnej väčšiny, keďže jeho SDS získala od voličov približne 25 percent hlasov.

Ľubľana 4. júna (TASR) - Slovinský prezident Borut Pahor v pondelok oznámil, že vytvorením vlády poverí pravicového opozičného lídra Janeza Janšu, ktorého protiimigračná Slovinská demokratická strana (SDS) získala v nedeľných predčasných parlamentných voľbách najviac hlasov.



Pahor uviedol, že bývalý premiér Janša (59) by mal dostať šancu na vytvorenie parlamentnej väčšiny, keďže jeho SDS získala od voličov približne 25 percent hlasov.



Ďalšie strany, ktoré sa dostali do 90-členného parlamentu, vylúčili vstup do koalície s Janšom pre jeho extrémistické postoje. Podľa tlačovej agentúry AP je pravdepodobnejšie, že práve ony vytvoria centristickú koalíciu.



Prezident Pahor vyhlásil: "Nie som povinný udeliť mandát na vytvorenie vlády relatívnemu víťazovi volieb, ale urobím to, lebo pevne verím v demokraciu." Dodal, že podľa jeho predpokladu budú koaličné rokovania trvať niekoľko mesiacov.



Štátna volebná komisia ešte v nedeľu neskoro večer oznámila, že za SDS hlasovalo približne 25 percent zúčastnených voličov a strana tak bude mať v parlamente 25 kresiel. Na druhom mieste sa ocitla doteraz mimoparlamentná a "protisystémová" strana Kandidátka Marjana Šareca (LMŠ) s približne 12 percentami.



Na treťom mieste skončila s necelými desiatimi percentami strana Sociálni demokrati (SD), zatiaľ čo Strana moderného stredu (SMC) odchádzajúceho premiéra Mira Cerara a strana Ľavica dostali zhruba deväť percent hlasov. Účasť na voľbách dosiahla približne 50 percent.



Slovinsko, členská krajina Európskej únie, na základe takýchto výsledkov bude musieť mať koaličnú vládu a tá sa aj podľa analytikov bude rodiť ťažko.



Niekdajší komik Šarec, líder LMŠ, takisto oznámil, že do koalície s Janšom nepôjde. "Je načase, aby prišla nová generácia," povedal 40-ročný Šarec.



Ľavicová SMC úradujúceho premiéra Cerara síce vyviedla krajinu z ekonomickej krízy, ale utrpela vo voľbách ťažké straty. Cerar sa možno pokúsi vytvoriť koalíciu so Šarecom a Ľavicou, uviedla agentúra DPA.



Víťaz volieb Janša bol premiérom už dvakrát - v rokoch 2004-2008 a znova v rokoch 2012-2013. Meno mu však poškodili obvinenia z korupcie, dokonca v roku 2014 strávil určitý čas aj vo väzení pre obvinenia z úplatkárstva v súvislosti s vôbec najväčším korupčným škandálom v Slovinsku. Slovinský ústavný súd nakoniec v apríli 2015 tento verdikt zvrátil.