Slovinský súd odsúdil vodcu polovojenskej organizácie

Videozáznam a fotografie z vlaňajšieho septembra zachytávajú desiatku maskovaných mužov počas výcviku v odevoch podobných uniformám a ozbrojených sekerami a puškami.

Ľubľana 29. marca (TASR) - Slovinský súd v Maribore v piatok odsúdil krajne pravicového politika Andreja Šiška na osem mesiacov väzenia za organizovanie polovojenských oddielov domobrany a podnecovanie násilnej zmeny ústavného poriadku. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Šiško ich označil za slobodných mužov a stráž slovinského regiónu Štajersko, pričom zdôraznil, že nejde o polovojenské oddiely, ale o dobrovoľnícku obrannú skupinu.



Andrej Šiško i na verejnosti hovoril o tom, že sa bude usilovať o nezávislosť slovinského regiónu Štajersko, ktorého súčasťou je i Maribor.



Vodca pravicového Hnutia za zjednotené Slovinsko a bývalý prezidentský kandidát Šiško je známy svojimi protiimigrantskými postojmi. Vo voľbách v roku 2017 však získal len dve percentá hlasov.



Počas súdneho konania Šiško tvrdil, že jeho aktivity boli len "provokáciou", ktorá mala poukázať na to, že slovinské bezpečnostné a obranné zložky nefungujú správne.



Je to po prvý raz, čo bol občan Slovinska uznaný za vinného z podnecovania násilnej zmeny ústavného poriadku, odkedy Slovinsko v roku 1991 získalo nezávislosť, poznamenala agentúra AFP.



Mariborský súd udelil trojmesačný trest odňatia slobody aj bývalému aktivistovi protimigračnej opozičnej Slovinskej demokratickej strany (SDS) Matejovi Lesjakovi za to, že natáčal videá Šiškových ozbrojených oddielov.