Smernica o copyrighte prešla, ale rozdelila EP na dva tábory

Brusel/Štrasburg 26. marca (TASR) - Smernica o digitálnom autorskom práve (smernica o copyrighte) bola v utorok v Európskom parlamente prijatá potrebnou väčšinou hlasov (za hlasovalo 348 poslancov), avšak vysoký počet odporcov (274 hlasov proti a 36 zdržaní) naznačil existenciu dvoch silných táborov s protichodnými názormi. Platí to aj pre Výbor EP pre právne veci (JURI).



Francúzsky poslanec a podpredseda výboru JURI Jean-Marie Cavada, ktorý sa ako člen frakcie liberálov a demokratov (ALDE) viac ako dva a pol roka angažoval pri príprave textu smernice, po jej prijatí uviedol, že EP v plnej miere pochopil závažnosť situácie a chopil sa jedinečnej príležitosti, ktorá sa naskytla, aby pre budúcnosť zabezpečil ochranu práv tvorcov, umelcov, vydavateľov tlače a novinárov.



"Táto záležitosť musela byť rozhodnutá v prospech ochrany zdieľaných obsahov, čo dobre zobrazuje históriu našich krajín, naše túžby po originalite a životaschopnosť našich kultúr, ako aj zachovanie novinárskej činnosti, ktorá je vo svojej rozmanitosti základným kameňom našich európskych demokracií," uviedol Cavada v správe pre médiá.



Podľa jeho slov ak chce EÚ rešpektovať svoje hodnoty, bude sa musieť zapojiť do boja o vytvorenie hranice medzi nadnárodnou silou veľkých zahraničných digitálnych skupín v Európe a rešpektovaním individuálnych alebo kolektívnych slobôd.



Zároveň však upozornil, že smernica o copyrighte je len prvým krokom a inštitúcie EÚ budú musieť v nasledujúcom funkčnom období preukázať ďalšiu odvahu, pretože bude potrebné vyriešiť tri otázky: ako ďalej zlepšovať tvorivú silu európskych producentov kultúry a tlače; nanútiť štatút vydavateľa so všetkými morálnymi a právnymi záväzkami pre všetkých agregátorov komerčných platforiem (čiže vyčistiť obsah, ktorý sprostredkúvajú, od nezákonných prvkov) a do tretice necúvnuť pred zjavnou potrebou presadzovania sa GAFA (skratka pre Google, Amazon, Facebook, Apple) a ich čínskych partnerov v jednotlivých krajinách Európskej únie.



Celkom opačný názor na smernicu má nemecká europoslankyňa Julia Redová z politickej frakcie Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA), ktorá v EP patrila medzi popredných kritikov tejto reformy. Členka nemeckej Pirátskej strany upozornila, že nová právna úprava o autorských právach je hrozbou pre slobodu slova na internete, tak ako ju poznáme. Spresnila, že počítačové algoritmy nedokážu rozlišovať medzi skutočným porušovaním autorských práv a legálnym opätovným použitím obsahu na účely, ako je paródia.



Dodala, že nanútenie filtrovania obsahov, ktoré porušujú autorský zákon, povedie k blokovaniu legálneho sťahovania obsahov a sťaží to život menších platforiem, ktoré si nemôžu dovoliť drahý softvér na filtrovanie obsahov. Podľa jej slov reforma smernice o copyrighte prijatá v predloženej podobe bude mať závažné dôsledky pre internet a "ohrozí" dôveru celej jednej generácie v politiku.



Zdôraznila, že spravodajca pre túto smernicu Axel Voss a väčšina poslancov, ktorí za ňu hlasovali, nevyužili v utorok príležitosť dať Európskej únii "moderný zákon o autorských právach", ktorý by chránil umelcov aj používateľov. "Budeme aj naďalej bojovať proti filtrovaniu obsahov a proti tomuto novému európskemu právu," uviedla Redová v stanovisku pre médiá.



