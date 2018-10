Smerom k hraniciam USA sa vydalo ďalších 2000 migrantov zo Salvádora

Ide o ďalšiu tzv. karavánu migrantov v čase zvýšeného úsilia prezidenta USA Donalda Trumpa zastaviť prílev migrantov do krajiny.

San Salvador 31. októbra (TASR) - Z hlavného mesta stredoamerického štátu Salvádor sa smerom k hraniciam Spojených štátov vydala ďalšia veľká, približne 2000-členná skupina migrantov. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



Ide o ďalšiu tzv. karavánu migrantov v čase zvýšeného úsilia prezidenta USA Donalda Trumpa zastaviť prílev migrantov do krajiny. Šéf Bieleho domu v utorok navyše avizoval, že plánuje zablokovať právnu zásadu, ktorá deťom migrantov narodeným v USA automaticky udeľuje americké občianstvo. Podľa vlastných slov by tak urobiť mohol prostredníctvom prezidentského dekrétu.



Spojené štáty v týchto dňoch okrem toho pripravujú vyslanie 5200 príslušníkov ozbrojených síl na svoje južné hranice s Mexikom. Americkí vojaci by sa mali podieľať na strážení hraníc s Mexikom, ku ktorým cez túto krajinu smerujú tisíce migrantov zo stredoamerických štátov.



Trump v stredu varoval, že počet vojakov nasadených na americko-mexických hraniciach môže dosiahnuť až 15.000.



Salvádorčania sa na svoju cestu vydali v dvoch skupinách. Sú v nich muži, ženy i deti všetkých vekových kategórií. Hranice medzi Salvádorom a Guatemalou v smere na Spojené štáty prekročila prvá skupina zhruba 300 migrantov už v nedeľu.



Pôvodná skupina stredoamerických migrantov v zložení približne 3500-7000 ľudí, ktorá od polovice októbra putuje k USA z Hondurasu, sa momentálne nachádza v južnom Mexiku. Medzičasom sa stala jednou z hlavných tém pred nadchádzajúcimi kongresovými voľbami v USA, ktoré sa budú konať budúci utorok 6. novembra.



Ďalšia skupina prekročila v nedeľu hranice medzi Guatemalou a Mexikom, kde došlo k zrážkam s políciou, ktorá proti migrantom použila gumové projektily.



Veľká časť migrantov, ktorí sa pokúšajú nezákonne vstúpiť cez Mexiko do USA, pochádza zo Salvádora, Hondurasu a Guatemaly. Mnohí sa na túto nebezpečnú cestu vydajú, aby unikli vysokej úrovni chudoby a násilia vo svojich vlastiach.