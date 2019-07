SMK pokračuje v rokovaniach s Maďarských fórom

Delegácie strán Most-Híd a SMK-MKP sa vo štvrtok (11. 7.) na prvom spoločnom rokovaní dohodli, že nevytvoria spoločnú volebnú stranu a nebudú ani spoločne kandidovať na kandidátke Mosta-Híd.

Bratislava 15. júla (TASR) - Maďarské fórum by chcelo, aby sa rokovania medzi stranami Most-Híd a SMK-MKP uzavreli čo najskôr a mohli tak pokročiť ďalej. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SMK Helena Fialová po pondelkovom rokovaní SMK s Maďarským fórom.



"Myšlienka, ktorá charakterizovala dnešné stretnutie, bola zabezpečenie efektívneho zastupovania maďarskej komunity a regiónov, ktoré bude mať pred očami predovšetkým záujmy voličov a regiónov," uviedla Fialová. Zástupcovia oboch maďarských strán chcú pokračovať v konštruktívnom dialógu, ako aj v naplnení spoločných cieľov. Najbližšie rokovanie SMK s Mostom-Híd bude koncom júla.



Delegácie strán Most-Híd a SMK-MKP sa vo štvrtok (11. 7.) na prvom spoločnom rokovaní dohodli, že nevytvoria spoločnú volebnú stranu a nebudú ani spoločne kandidovať na kandidátke Mosta-Híd. O ďalších možnostiach, teda koalícii alebo samostatnej kandidatúre, chcú strany ďalej rokovať. Vládny Most-Híd pôvodne mimoparlamentným stranám ponúkal miesta na svojej kandidátke.



Most-Híd podľa podpredsedu strany Ábela Ravasza rokoval aj s neparlamentnými MKDA-MKDSZ, Rómskou iniciatívou Slovenska, Maďarským fórom, Slovenskou konzervatívnou stranou a Šancou. Do konca leta by strana mala mať ucelený obraz toho, čo chcú a stranícke štruktúry by na jeseň mali odsúhlasiť ďalší postup.



Predseda MF Zsolt Simon po rokovaní s Mostom-Híd uviedol, že s ním ďalej rokovať nebude, pokiaľ sa postoj vládnej strany nezmení. S Maďarským fórom minulý týždeň rokovala aj SMK. Zhodli sa na tom, že odmietajú spoluprácu so SNS, Smerom-SD a ĽSNS.