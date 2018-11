Snem EPP v Helsinkách určí Webera alebo Stubba ako lídra do eurovolieb

Na dvojdňovom zjazde strany (7.-8.11) sa zúčastní vyše 2000 účastníkov zo 41 európskych krajín.

Helsinki 6. novembra (TASR) - Do hlavného mesta Fínska začali v utorok v priebehu popoludnia prichádzať poprední európski politici, europoslanci a zástupcovia inštitúcií EÚ, ktorí patria do Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS), najväčšej politickej rodiny v Európe. Stredajší snem delegátov EPP totiž určí volebného lídra tejto skupiny pre budúcoročné voľby do Európskeho parlamentu (EP) a tiež nádejného uchádzača o post predsedu Európskej komisie. Môže sa ním stať šéf frakcie EPP v EP Manfred Weber z Nemecka alebo bývalý fínsky premiér Alex Stubb.



Na dvojdňovom zjazde strany (7.-8.11) sa zúčastní vyše 2000 účastníkov zo 41 európskych krajín, keď okrem delegátov z členských štátov EÚ na podujatí v Helsinkách budú prítomní aj zástupcovia kandidátskych krajín a štátov z Východného partnerstva. Slovenskú časť konzervatívnej politiky vo Fínsku zastupuje predseda Most-Híd Bála Bugár a viacerí europoslanci na čele so šéfom slovenskej delegácie EPP v europarlamente Ivanom Štefancom (KDH).



Na sneme nebudú chýbať ani "silné mená" z konzervatívneho tábora ako nemecká kancelárka Angela Merkelová, taliansky expremiér Silvio Berlusconi či maďarský premiér Viktor Orbán, ktorého protiliberálne vyhlásenia však poburujú veľkú časť tábora ľudovcov. Euroinštitúcie budú zastúpené "najvyššou trojkou" - šéfmi eurokomisie, europarlamentu a Európskej rady Jeanom-Claudom Junckerom, Antoniom Tajanim a Donaldom Tuskom, chýbať nebude ani hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.



Úlohou delegátov bude prostredníctvom tajného hlasovania rozhodnúť či ľudovcov do eurovolieb povedie Weber alebo Stubb. Fínsky expremiér a súčasný podpredseda Európskej investičnej banky (EIB) by navonok mohol mať výhodu domáceho prostredia, avšak podľa kuloárnych informácií má Weber už istú väčšiu časť delegátov, vrátane tých zo Slovenska.



Obaja kandidáti sa v stredu večer okolo 19.30 h miestneho času predstavia na spoločnej debate, ktorú bude moderovať írska europoslankyňa a podpredsedníčka EP Mairead McGuinnessová. Aj Weber aj Stubb už pred niekoľkými dňami prostredníctvom videonahrávok predstavili širšej verejnosti s posolstvom ako chcú riadiť Európu a s dôrazom, že na to majú dosť skúseností a predpokladov a že si uvedomujú, že Európa nie je len Brusel. Týždenník Politico upozornil, že obaja sa snažili rozbiť dojem, že Weber je kandidátom vládnucej elity (má okrem iného podporu Angely Merkelovej) a Stubb outsiderom do počtu.



Jednu istotu však už delegáti snemu EPP majú. Či už bude ich volebným lídrom Stubb alebo Weber, jeho súperom z tábora eurosocialistov nebude slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, ale prvý podpredseda eurokomisie Frans Timmermans.



Hostiteľom snemu EPP je fínska strana Kokoomus, člen tejto politickej rodiny, ktorá si pripomína sto rokov od svojho založenia.



