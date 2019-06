Snemovňa hlasovala proti obmedzeniu služby transrodových osôb v armáde

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Osoby so zmeneným pohlavím mohli do služby v americkej armáde vstúpiť od roku 2016, keď im to povolil bývalý minister obrany Ash Carter z vlády Trumpovho predchodcu Baracka Obamu.

Washington 19. júna (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu, v ktorej majú prevahu demokrati, v hlasovaní v noci na stredu zablokovala opatrenie prezidenta Donalda Trumpa, ktoré obmedzovalo službu transrodových osôb v americkej armáde. Informovala o tom agentúra AP.



Snemovňa reprezentantov pomerom hlasov 243:183 schválila pozmeňujúci návrh, ktorý prezidentov zákaz zablokuje. Rozhodnutie však ešte stále môže byť predmetom sporu, píše AP, a dodáva, že Trump môže uplatniť veto voči príslušnému zákonu o vládnych výdavkoch, ktorý zahŕňa aj rozpočet armády.



Osoby so zmeneným pohlavím mohli do služby v americkej armáde vstúpiť od roku 2016, keď im to povolil bývalý minister obrany Ash Carter z vlády Trumpovho predchodcu Baracka Obamu.



Trump však v júli 2017 oznámil, že nedovolí, aby v americkej armáde pôsobili v akejkoľvek úlohe transsexuáli, teda ľudia, ktorí podstúpili zákrok na zmenu pohlavia. Toto rozhodnutie zdôvodnil vysokými lekárskymi nákladmi a možným "rozvratom v ozbrojených silách".



Vlani v marci americké ministerstvo obrany (Pentagón) tento plán zrevidovalo tak, že službu v armáde zakázalo nie všetkým transrodovým osobám, ale tým, ktoré podstúpili alebo vyžadujú chirurgický zákrok na zmenu pohlavia. Trump sa s týmto plánom stotožnil.



Podľa odhadov 14.700 príslušníkov armády v aktívnej službe a členov rezerv sú transrodové osoby. Pentagón uviedol, že od roku 2016 minulo v prepočte približne 7,14 milióna eur na starostlivosť o tieto osoby.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.