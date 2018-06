Snemovňa lordov schválila kľúčový zákon o vystúpení Británie z EÚ

Legislatíva vstúpi do platnosti v najbližších týždňoch, keď ju odsúhlasí kráľovná Alžbeta II., čo však už považuje len za formalitu.

Londýn 21. júna (TASR) - Horná komora britského parlamentu schválila v stredu návrh zákona o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Skončili sa tak mesiace diskusií o podobe legislatívy, ktorá oficiálne ukončí britské členstvo v Únii, informovala agentúra Reuters.



Snemovňa lordov formálne schválila uvedený návrh zákona niekoľko hodín po tom, poslanci dolnej komory odmietli kľúčový dodatok k tejto právnej norme. Na jeho základe mal parlament získať kontrolu nad procesom brexitu, ak by sa vláde nepodarilo dosiahnuť dohodu o podmienkach odchodu z Únie.



Pre premiérku Mayovú hlasovanie v Dolnej snemovni predstavovalo rozhodujúce víťazstvo v boji o podobu tejto legislatívy. Britská vláda v ňom čelila dlhodobému odporu lordov, ktorí k nemu schvaľovali rôzne dodatky a pozmeňujúce návrhy. Tie potom vždy musela opäť prerokovať Dolná snemovňa.



Legislatíva vstúpi do platnosti v najbližších týždňoch, keď ju odsúhlasí kráľovná Alžbeta II., čo však už považuje len za formalitu.



Zákon o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie zruší platnosť Zákona britského parlamentu o Európskych spoločenstvách z roku 1972 a včlení celú sústavu existujúcej legislatívy EÚ do britského právneho poriadku.