Česka snemovňa prehlasovala veto Senátu ohľadom cirkevných reštitúcií

Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR prehlasovala v utorok veto Senátu a schválila zdanenie cirkevných reštitúcií, ktoré si Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) stanovila ako podmienku pre toleranciu menšinovej vlády hnutia ANO a Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD). Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Senátor z hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Zdeněk Hraba v utorok pred hlasovaním snemovne povedal, že ak zákon prejde a podpíše ho prezident, senátori sa obrátia na Ústavný súd a budú požadovať zrušenie zákona.



"Ak to prejde, zhodli sme sa s kolegami v klube, že by sme podali návrh na zrušenie zákona," povedal Hraba. Podľa neho tento krok podporia aj senátori za Občiansku demokratickú stranu (ODS). Podľa zákona sa na Ústavný súd ČR môže obrátiť skupina najmenej 17 senátorov.



Senát ČR koncom februára návrh KSČM na zdanenie cirkevných reštitúcií odmietol. Novela sa tak vrátila do Poslaneckej snemovne, kde na prehlasovanie Senátu stačilo 101 hlasov, pričom koalícia ANO a ČSSD s podporou komunistov disponuje 108 hlasmi.



Štát by podľa komunistov mohol zdanením získať každoročne späť približne 308 miliónov zo zhruba dvoch miliárd korún, ktoré cirkvám podľa zákona a následne uzavretých zmlúv posiela. Novela by nebola účinná spätne.