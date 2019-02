Snemovňa reprezentantov schválila blokovanie Trumpovho stavu núdze

Rezolúcia, ktorú do Snemovne reprezentantov predložili minulý týždeň demokrati, ňou v súlade s očakávaniami prešla hladko, pomerom hlasov 245 ku 182.

Washington 27. februára (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila v utorok večer miestneho času rezolúciu, ktorá má zablokovať rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa o vyhlásení stavu núdze na južnej hranici Spojených štátov. Informovali o tom v stredu agentúry AFP a DPA.



Rezolúcia, ktorú do Snemovne reprezentantov predložili minulý týždeň demokrati disponujúci v tejto dolnej komore Kongresu USA väčšinou kresiel, ňou v súlade s očakávaniami prešla hladko, pomerom hlasov 245 ku 182. K demokratom sa pritom pri hlasovaní za ňu pripojilo aj 13 republikánov, informuje AFP.



Rezolúciu, ktorá má Trumpovi znemožniť čerpanie finančných prostriedkov na základe vyhlásenia stavu núdze, teraz budú posudzovať členovia Senátu. Ten ovládajú republikáni, takže šanca na jej schválenie v ňom nie je taká vysoká ako v Snemovni. Aj medzi republikánmi v Senáte je ale viacero takých, ktorí s Trumpovým vyhlásením stavu núdze nesúhlasia a už uviedli, že rezolúciu plánujú podporiť, približuje DPA.



Rezolúcia by sa v prípade odsúhlasenia oboma komorami Kongresu dostala až pred samotného Trumpa, ktorý však povedal, že ak sa tak stane, využije po prvý raz svoje právo veta.



Na následné prelomenie Trumpovho veta by sa zrejme nenašla požadovaná dvojtretinová väčšina v Snemovni reprezentantov ani v Senáte. Prezidentovo nariadenie by však mohli ešte zablokovať súdy.



Trump vyhlásil stav núdze na americko-mexickej hranici 15. februára, čím si chce zaistiť dostatok financií na výstavbu pohraničného múru, ktorá patrila k jeho hlavným predvolebným sľubom.



Tento krok napadlo súdnou cestou 16 štátov USA. Trumpova vláda bude musieť pred súdom dokázať, že situácia v súvislosti s nelegálnou migráciou na južnej hranici krajiny je skutočne taká vážna, že si vyžaduje vyhlásenie stavu núdze.



Kritici tvrdia, že situácia nie je zďaleka taká dramatická a že sa Trump len pokúša obísť americký Kongres, aby získal peniaze na výstavbu pohraničnej bariéry.