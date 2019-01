Snemovňa reprezentantov schválila zákon, má brániť USA vystúpiť z NATO

Prezident USA minulý týždeň uviedol, že Spojené štáty stopercentne podporujú NATO.

Washington 23. januára (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila v noci na stredu návrh zákona, ktorý vyjadruje podporu Severoatlantickej aliancii a členstvu USA v nej a potenciálne má prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi brániť v pokusoch o vystúpenie USA z tohto bloku. Zákon o podpore NATO, ktorý teraz putuje do Senátu, zakazuje aj použitie finančných prostriedkov z federálnych fondov na vystúpenie USA z aliancie.



Ako informovala agentúra DPA návrh zákona bol prijatý pomerom hlasov 357 k 22, pričom podporu mu vyslovili demokrati i republikáni.



K schváleniu tohto zákona došlo len pár hodín po tom, ako svoju demisiu oznámil vysokopostavený americký diplomat Wess Mitchell, ktorý bol poradcom ministra zahraničných vecí USA pre Európu a Euráziu.



Návrh zákona potvrdzuje podporu Spojených štátov pre NATO, pre klauzulu o vzájomnej obrane, pre vstup Čiernej Hory i pre záväzok o vyčlenení "robustného" príspevku pre Európsku iniciatívu odstrašenia (EDI), ako i pre dosiahnutie cieľa, aby každý členský štát NATO do roku 2024 vyčlenil aspoň dve percentá svojho hrubého domáceho produktu na obranu.



Prijatie zákona i Mitchellova demisia sa objavili v situácii, keď transatlantickými väzbami otriasajú spory o výdavky na obranu či rozdielne názory na dohodu o iránskom jadrovom programe.



Na rozdiel od vlaňajšieho leta, keď niektoré Trumpove vyhlásenia vyvolali obavy, že USA by mohli alianciu opustiť, prezident USA však minulý týždeň uviedol, že Spojené štáty "stopercentne podporujú NATO", avšak jeho členské štáty by mali viac prispievať na svoju vlastnú bezpečnosť. Informovala o tom agentúra AFP.



