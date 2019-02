Snemovňa reprezentantov schválila návrh o prísnejšom predaji zbraní

Predstavitelia Bieleho domu v stredu na margo návrhu uviedli, že poradcovia odporučia prezidentovi Donaldovi Trumpovi, aby zákon nepodpísal.

Washington 28. februára (TASR) - Demokratmi ovládaná Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v stredu schválila návrh zákona, ktorý sprísňuje proces posudzovania záujemcov o kúpu zbraní, a to aj pri transakciách uskutočnených cez internet a počas zbrojných veľtrhov. Informovala o tom na svojom webovom portáli stanica BBC.



Cieľom tohto návrhu je zaplniť legislatívne medzery, ktoré umožňujú obyvateľom Spojených štátov kúpu strelných zbraní bez toho, aby museli podstúpiť proces posudzovania svojej spôsobilosti na ich držanie. Podľa platných zákonov sa posudzovanie spôsobilosti netýka napríklad nákupu zbraní od súkromných osôb.



Daný návrh zákona je najzásadnejším opatrením na reguláciu nákupu a držania strelných zbraní schváleným Snemovňou reprezentantov za viac ako dve desaťročia.



Predstavitelia Bieleho domu v stredu na margo návrhu uviedli, že poradcovia odporučia prezidentovi Donaldovi Trumpovi, aby zákon nepodpísal. Ten by totiž podľa ich názoru vytvoril pre záujemcov o kúpu strelnej zbrane "zaťažujúcu požiadavku, ktorá je v rozpore s druhým dodatkom ústavy Spojených štátov zaručujúcim právo vlastniť a nosiť zbrane".



Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová vyhlásila, že "návrh zákona prináša zmenu, ktorá zabezpečí, aby ľudia, ktorí sú hrozbou pre seba aj svoje okolie, nemali možnosť kúpiť strelnú zbraň".



Na to, aby navrhovaný zákon vstúpil do platnosti, je nutné okrem prezidentovho podpisu aj jeho schválenie v republikánmi kontrolovanom Senáte. To je však podľa BBC nepravdepodobné.