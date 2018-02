Pre sneženie havarovalo v Maďarsku niekoľko autobusov

V obci Külsővat narazil autobus pred 08.30 h do elektrického stĺpa. Poškodený stĺp museli elektrikári vymeniť. V takmer 50 domácnostiach bola prerušená dodávka elektrickej energie.

Budapešť 20. februára (TASR) - Niekoľko autobusových spojov havarovalo v utorok dopoludnia na zasnežených cestách západomaďarskej Veszprémskej župy. Podľa agentúry MTI sa dvaja pasažieri osobného auta zranili pri zrážke s autobusom pri obci Hegyesd na štátnej ceste č. 77.



Autobusom cestovalo 19 ľudí a tí vyviazli z nehody bez zranení. Dvoch cestujúcich osobného vozidla záchranári odviezli do nemocnice, uviedol hovorca Úradu ochrany proti katastrofám Veszprémskej župy Ákos Helt.



V obci Külsővat narazil autobus pred 08.30 h do elektrického stĺpa. Poškodený stĺp museli elektrikári vymeniť. V takmer 50 domácnostiach bola prerušená dodávka elektrickej energie.



Zhruba v rovnakom čase zbehli do priekopy zo zasneženej cesty dva linkové autobusy. Jeden medzi obcami Pécsely a Barnag a druhý na hlavnej ceste č. 73 medzi mestom Veszprém a obcou Csopak. Pri vyťahovaní oboch vozidiel späť na cestu asistovali hasiči.



Sneženie v Maďarsku zosilnelo: V pohotovosti je množstvo hasičov



Pre čoraz intenzívnejšie sneženie - pre ktoré možno očakávať šmykľavé cesty, uzatvorené úseky ciest i zníženú viditeľnosť - je v Maďarsku v pohotovosti takmer 2000 požiarnikov s takmer 500 technickými prostriedkami. Informovala o tom v utorok agentúra MTI s odvolaním sa na správu Riaditeľstva celoštátneho úradu ochrany proti katastrofám (OKF).



OKF vyzvalo vodičov, aby sa na cestu vydali iba s vozidlami pripravenými na zimné podmienky. V prípade cesty hromadnými dopravnými prostriedkami musia podľa OKF cestujúci rátať s meškaniami.



Na diaľnici M1 pri západomaďarskom Mosonmagyaróvári zbehlo jedno auto do priekopy a museli zasahovať hasiči. Pri obci Tiszapalkonya v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe sa zase zrazili dve autá; sedem zranených odviezli do nemocnice.



Vo Veszprémskej župe polícia od 09.00 h preventívne obmedzila jazdu nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 7,5 tony na štátnej ceste č. 82.



Pre sneženie vydala Celoštátna meteorologická služba (OMSZ) varovanie prvého stupňa pre územie Peštianskej, Baranskej, Fejérskej Győrsko-mošonsko-šopronskej, Komárňansko-ostrihomskej, Šomodskej, Tolnianskej, Vašskej, Veszprémskej a Zalianskej župy a Budapešti.



Do polnoci z utorka na stredu očakávajú sneženie najmä v Zadunajsku a na vyššie položených miestach krajiny, pričom hrúbka pokrývky môže dosiahnuť miestami 12-15 centimetrov mokrého snehu.



spravodajca TASR Ladislav Vallach