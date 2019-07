Pri ruských a vládnych náletoch v Sýrii zomrelo viac ako 500 ľudí

Ruské bojové lietadlá sa v apríli pripojili k sýrskej armáde v rámci vojenskej ofenzívy namierenej proti niektorým oblastiam v povstalcami kontrolovanej provincii Idlib a susednej provincii Hamá.

Damask 7. júla (TASR) - Najmenej 544 civilistov zomrelo a vyše 2000 ľudí utrpelo zranenia od začiatku aprílovej Ruskom a sýrskou armádou vedenej ofenzívy na posledné bašty povstalcov v severozápadnej Sýrii. S odvolaním sa na vyhlásenie mimovládnej organizácie a záchranárov o tom informovala agentúra Reuters.



Ruské bojové lietadlá sa 26. apríla pripojili k sýrskej armáde v rámci veľkej vojenskej ofenzívy namierenej proti niektorým oblastiam v povstalcami kontrolovanej provincii Idlib a susednej provincii Hamá. Od uplynulého leta ide v rámci vojny medzi armádou sýrskeho prezidenta Bašára Asada a jeho nepriateľmi o najväčšiu eskaláciu bojov, dodal Reuters.



Pri stovkách útokov podnikaných ruskými lietadlami a sýrskou armádou bolo zabitých 544 civilistov vrátane 130 detí. Ďalších 2117 ľudí utrpelo zranenia. Uviedla to v sobotu Sýrska sieť pre ľudské práva (Syrian Network for Human Rights - SNHR), mimovládna organizácia, ktorá monitoruje vojnu v Sýrii a o svojich zisteniach informuje množstvo orgánov Organizácie Spojených národov.



"Ruská armáda a jej sýrsky spojenec sa úmyselne zameriavajú na civilistov, zbombardovaný bol rekordný počet zdravotníckych zariadení," povedal pre Reuters šéf SNHR.



Rusko a jeho spojenec sýrska armáda popierajú, že by svojimi náletmi bezohľadne útočili nad civilnými oblasťami s kazetovou muníciou a zápalnými zbraňami. Z útokov takýmito zbraňami, ktoré sú určené na paralyzovanie každodenného života, ich obviňujú obyvatelia oblastí kontrolovaných opozíciou.



Moskva argumentuje, že jej ozbrojené sily - ako aj sýrska armáda - bojujú proti útokom militantov z teroristickej siete al-Káida. Tí podľa nich zasahujú obývané a vládou spravované oblasti. Spojenci taktiež obviňujú povstalcov z nedodržiavania dohody o prímerí dohodnutej minulý rok medzi Tureckom a Ruskom.



Oblasť provincie Idlib spravuje aliancia radikálnych islamistických skupín Haját Tahrír aš-Šám (HTS, Výbor za oslobodenie Levanty), jedna z niekdajších sýrskych odnoží teroristickej siete al-Káida. V provincii sú okrem nej prítomné aj iné džihádistické a radikálne skupiny.



Vojna v Sýrii pripravila od začiatku marca 2011 o život vyše 370 000 ľudí. Takmer osem miliónov ľudí je v dôsledku viac ako osem rokov trvajúceho konfliktu vnútorne vysídlených a ďalších vyše päť miliónov Sýrčanov opustilo krajinu. OSN vlani v septembri vyčíslila škody spôsobené občianskou vojnou v Sýrii na viac ako 345 miliárd dolárov.