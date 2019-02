Snúbenica zavraždeného Chášukdžího mohla byť tiež obeťou

Chášukdžího vrahovia podľa tejto správy pravdepodobne neboli informovaní o tom, že Hatice Cengizová na svojho snúbenca čakala pred konzulátom.

Istanbul 14. februára (TASR) - Snúbenica saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, ktorého zavraždili vlani 2. októbra na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, sa v rovnaký deň tiež mohla stať obeťou. Vyplýva to z výročnej správy istanbulskej polície, z ktorej cituje turecká štátna agentúra Anadolu.



Chášukdžího vrahovia podľa tejto správy pravdepodobne neboli informovaní o tom, že Hatice Cengizová na svojho snúbenca čakala pred konzulátom. Práve ona následne na jeho zmiznutie upozornila turecké úrady, uviedla agentúra AP.



Policajná správa tiež naznačuje, že rozštvrteného Chášukdžího tela sa vrahovia zbavili v peci v rezidencii saudskoarabského generálneho konzula. AP pripomína, že novinárove telesné pozostatky sa dosiaľ nepodarilo nájsť.



Chášukdží, kritik korunného princa Muhammada bin Salmána, ktorý bol pôvodne blízky saudskoarabskému kráľovskému dvoru, no neskoršie sa stal kritikom vplyvného korunného princa Muhammada bin Salmána, žil v dobrovoľnom exile v USA a písal pre denník Washington Post.



Zmizol 2. októbra po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však neskôr oznámila, že bol zámerne zavraždený. V súvislosti s vraždou Rijád obvinil 11 osôb, pričom pre päť z nich žiada prokurátor trest smrti.



Zodpovednosť za vraždu sa neoficiálne pripisuje saudskoarabskému korunnému princovi Salmánovi. Saudskoarabskí činitelia však označujú tento zločin za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí prekročili svoje právomoci.



Ankara, ktorá už viackrát deklarovala, že postup Rijádu pri objasňovaní novinárovej vraždy nepovažuje za transparentný, nedávno oznámila, že pripravuje medzinárodné vyšetrovanie jeho násilnej smrti.