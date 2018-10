Snúbenica zavraždeného novinára odmietla Trumpovo pozvanie do USA

Turkyňa Hatice Cengizová podľa stanice BBC v televízii povedala, že cieľom pozvania, ktoré dostala od amerického prezidenta, bola podľa nej snaha ovplyvniť verejnú mienku v USA.

Istanbul 26. októbra (TASR) - Snúbenica zavraždeného saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího v piatok tureckej televízii povedala, že odmietla pozvanie amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu. Trumpa zároveň obvinila z neúprimnosti ohľadom vyšetrovania vraždy jej snúbenca.



Turkyňa Hatice Cengizová podľa stanice BBC v televízii povedala, že cieľom pozvania, ktoré dostala od amerického prezidenta, bola podľa nej snaha ovplyvniť verejnú mienku v USA.



Chášukdží, hlasný kritik saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána a prispievateľ denníka Washington Post, zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule.



Rijád najskôr popieral, že by čokoľvek vedel o tom, čo sa stalo 59-ročnému novinárovi, a až minulú sobotu oznámil, že Chášukdží zomrel na konzuláte pri "pästnom súboji". Neskôr saudskoarabský minister zahraničných vecí Ádil Džubajr označil novinárovu smrť za "vraždu" spáchanú pri zločineckej operácii".



Zatiaľ posledný vývoj v kauze nastal vo štvrtok, keď saudskoarabská prokuratúra uviedla, že podľa existujúcich dôkazov bola táto vražda úkladná, teda vopred premyslená a naplánovaná. Rijád však zároveň popiera, že by mala vo vražde prsty kráľovská rodina, a viní naopak "ničomných agentov", priblížila BBC.



Chášukdžího snúbenica Cengizová skôr v októbri v stĺpčeku pre denník New York Times uviedla, že ak sa Trump bude skutočne snažiť odhaliť, čo sa v osudný deň na konzuláte v Istanbule stalo, prijatie jeho pozvánky do Bieleho domu zváži.



Samotný americký prezident povedal, že s vysvetlením Rijádu nie je spokojný a jeho administratíva uvalila sankcie na dve desiatky predstaviteľov Saudskej Arábie, ktorí sú podľa Washingtonu zrejme zodpovední za vraždu novinára Džamála Chášukdžího.



Trump však zároveň zdôraznil dôležitosť vzťahov Washingtonu s Rijádom a tiež povedal, že je možné, že saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán o vražde nevedel.