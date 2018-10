Snúbenica zmiznutého novinára prosí o pomoc Trumpa a jeho manželku

Turecké ministerstvo zahraničných vecí v utorok uviedlo, že turecké úrady vykonajú prehliadku na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule.

Istanbul 10. októbra (TASR) - Snúbenica nezvestného saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího sa obrátila na prezidenta USA Donalda Trumpa a jeho manželku Melaniu, aby pomohli objasniť jeho zmiznutie.



Táto prosba sa objavila v čase, keď sa turecké orgány pripravujú na policajnú prehliadku konzulátu Saudskej Arábie v Istanbule, kde Chášukdžího naposledy videli minulý utorok, keď tam zavítal, aby si vyzdvihol doklady pred sobášom s tureckou snúbenicou.



Americký denník The Washington Post, pre ktorý žurnalista prispieval, následne - s odvolaním sa na nemenovaných tureckých predstaviteľov - uviedol, že podľa predpokladu vyšetrovateľov sa Chášukdží stal obeťou "vopred naplánovanej vraždy".



Saudská Arábia tieto tvrdenia odmieta. Konzulát trvá na tom, že Chášukdží z objektu odišiel. Napriek výzvam však Saudská Arábia doteraz neposkytla žiaden dôkaz pre tieto svoje tvrdenia.



Novinárova snúbenica Hatice Cengizová v článku pre stredajšie vydanie The Washington Post píše, že Džamál Chášukdží na konzulát šiel už 28. septembra "napriek tomu, že sa trochu obával, že by mohol byť v nebezpečenstve". Vrátil sa tam minulý utorok - 2. októbra -, aby vyzdvihol doklady potrebné na sobáš, ktoré mu úradníci sľúbili pripraviť.



Cengizová vo svojej výzve nalieha aj na Saudskú Arábiu, osobitne na kráľa Salmána a korunného princa Muhammada bin Salmána, aby dali zverejniť záznamy z bezpečnostných kamier z konzulátu v Istanbule.



Uznáva, že "tento incident mohol potenciálne podnietiť politickú krízu medzi oboma štátmi", ale apeluje: "Nezabúdajme na ľudský rozmer toho, čo sa stalo."



Turecké ministerstvo zahraničných vecí v utorok uviedlo, že turecké úrady vykonajú prehliadku na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule. Stane sa tak v rámci vyšetrovania zmiznutia saudskoarabského novinára a kritika vlády v Rijáde Džamála Chášukdžího.



Ako informovala agentúra AP, podľa tureckého rezortu diplomacie saudskoarabské úrady oznámili Ankare, že sú "otvorené pre spoluprácu" a umožnia prehľadanie budovy svojho konzulátu v Istanbule.



Ministerstvo neuviedlo, kedy sa táto prehliadka uskutoční.



Agentúra AP pripomenula, že takáto prehliadka je výnimočným krokom, pretože veľvyslanectvá a konzuláty sú v súlade s Viedenskou konvenciou územím cudzieho štátu a hostiteľská krajina ich musí chrániť. Saudská Arábia súhlasila s prehliadkou svojej budovy v snahe upokojiť svojich západných spojencov a medzinárodné spoločenstvo, konštatovala AP.