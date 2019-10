V Severnom Írsku zákaz manželstiev osôb rovnakého pohlavia už neplatí

Belfast 22. októbra (TASR) - V konzervatívnom Severnom Írsku prestal v utorok platiť zákaz manželstiev osôb rovnakého pohlavia a umelého prerušenia tehotenstva, čím sa táto britská provincia pridala k zvyšku Spojeného kráľovstva. Informovala o tom agentúra AFP.



K zmene príslušných prísnych zákonov došlo o polnoci miestneho času (01.00 SELČ), dokedy severoírski zákonodarcovia mali možnosť zvrátiť rozhodnutie britských poslancov.



Manželstvo osôb rovnakého pohlavia a interrupcia sú legálne v Anglicku, Walese i Škótsku.



V situácii pokračujúceho politického patu v Severnom Írsku britskí poslanci v júli rozhodli o zavedení homosexuálnych manželstiev a interrupcií aj na území tejto provincie. Rozhodnutie britských poslancov však malo vstúpiť do platnosti len v prípade, ak sa severoírski politici nedokážu do 21. októbra dohodnúť na sfunkčnení regionálnej vlády.



Severoírska vláda sa rozpadla v januári 2017. Londýn bol tak nútený — v záujme zaistenia fungovania štátnej správy — podniknúť kroky k obnoveniu priamej vlády nad touto britskou provinciou.



Severoírski poslanci sa síce v pondelok stretli, ale šlo iba o symbolické zasadnutie na protest voči legalizácií homosexuálnych manželstiev a interrupcií.



Minister pre Severné Írsko Julian Smith pred poslancami v pondelok uviedol, že zákon obmedzujúci interrupciu bude o polnoci zrušený. Dodal, že nové zákony týkajúce sa legálneho prístupu k interrupciám vypracujú do 31. marca 2020 a sobášov osôb rovnakého pohlavia do 13. januára 2020.