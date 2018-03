Sobčaková o voľbách v Rusku: Bola to dosť špinavá kampaň

Oficiálne čiastkové výsledky sčítania pripisujú Sobčakovej približne 1,6 percenta hlasov.

Moskva 19. marca (TASR) - Ruská prezidentská kandidátka Xenija Sobčaková priznala, že Vladimir Putin zvíťazil v nedeľňajších voľbách s väčšinou hlasov, a pred novinármi vo svojej volebnej centrále dodala, že s vlastným výsledkom nie je spokojná.



"Uznávam, že Putin dnes má väčšinovú podporu, zabezpečenú rôznymi metódami," povedala Sobčaková po otázke, či uznáva výsledky volieb. "Momentálne vidíme výsledky, ktoré sa pravdepodobne veľmi nezmenia, a ja s nimi určite nie som spokojná," citovala ju agentúra TASS.



"Bola to dosť špinavá kampaň, pokiaľ ide o mňa, najmä v súvislosti s volebnými debatami a zatknutím našich stúpencov v rôznych mestách, ako aj pokusmi nás zastrašovať," dodala Sobčaková.



Zdôraznila tiež, že jej predbežné výsledky v prezidentských voľbách dokazujú, že má budúcnosť v politike.



"Myslím si, že pozitívnou správou pre mňa je, že môj výsledok je najlepším, aký sa doposiaľ poradilo dosiahnuť liberálne zmýšľajúcemu kandidátovi," vyhlásila s tým, že ide o dobrý odrazový mostík k založeniu novej Strany zmien, ktorej vytvorenie nedávno avizovala spoločne s bývalým poslancom Dmitrijom Gudkovom. "Ľudia vyjadrili svoje názory, viac než milión voličov chce zmeny, chce vidieť mladých politikov. Je to dobrý začiatok pre veľké zmeny."



Oficiálne čiastkové výsledky sčítania pripisujú Sobčakovej približne 1,6 percenta hlasov. Vo voľbách jasne zvíťazil Putin so ziskom vyše 75 percent hlasov.