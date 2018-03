Sobčaková odovzdala Putinovi zoznam s menami politických väzňov

Titov dodal, že aj on sám Putinovi odovzdal zoznam štyroch podnikateľov, ktorí sa skrývajú v zahraničí a je po nich vyhlásené pátranie.

Moskva 20. marca (TASR) - Kandidátka nedeľných prezidentských volieb v Rusku, Xenija Sobčaková, odovzdala prezidentovi Vladimirovi Putinovi zoznam osôb, ktoré považuje za politických väzňov a o ktorých prepustenie ho žiada.



Podľa agentúry Interfax o tom v utorok informoval Boris Titov, ktorý v prezidentských voľbách kandidoval za Stranu rastu. Sobčaková podľa neho odovzdala svoj zoznam na stretnutí Putina s jeho súpermi vo voľbách. Odovzdanie zoznamu s menami politických väzňov podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy potvrdila aj Sobčakovej hovorkyňa.



Titov dodal, že aj on sám Putinovi odovzdal zoznam štyroch podnikateľov, ktorí sa skrývajú v zahraničí a je po nich vyhlásené pátranie. Podľa jeho slov až na jednu výnimku ide o malých a stredných podnikateľov.



Boris Titov, ktorý je súčasne aj ruským splnomocnencom pre práva podnikateľov, spresnil, že Putin mu prisľúbil, že sa týmto zoznamom bude zaoberať a prijme rozhodnutie.



Sobčaková skončila v nedeľných prezidentských voľbách na štvrtom mieste so ziskom 1,67 percenta hlasov. Titov obsadil šieste miesto - volilo ho 0,76 percenta voličov. Víťazom volieb sa stal Putin, ktorý získal 76,66 percenta hlasov a získal tak prezidentský mandát do roku 2024.