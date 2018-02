Sobčaková vie, že prezidentské voľby nevyhrá. Chce byť poslankyňou Dumy.

Informovala, že ona sama - rodáčka z Leningradu - bude v prezidentských voľbách 18. marca hlasovať v Moskve, kde má odnedávna trvalý pobyt.

Moskva 3. februára (TASR) - Ruská televízna moderátorka a politická aktivistka Xenija Sobčaková, ktorá je kandidátkou marcových prezidentských volieb v Rusku, chce v roku 2021 kandidovať vo voľbách do Štátnej dumy. Informovala o tom v sobotu rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Sobčaková uviedla, že už vstúpila do strany Občianska iniciatíva. Dodala, že ak v rámci strany dospejú k dohode, bude za ňu kandidovať v parlamentných voľbách. Avizovala tiež, že ak by k takejto dohode nedošlo, založí vlastné politické hnutie.



Sobčaková to uviedla na stretnutí so svojimi voličmi v Petrohrade, keď odpovedala na otázku o svojich ďalších plánoch v politike.



Informovala tiež, že ďalším medzníkom jej účinkovania v politike budú prezidentské voľby v roku 2024.



Na otázku, ako vidí svoje šance vo voľbách hlavy štátu 18. marca, Sobčaková uviedla, že si je vedomá toho, že tieto voľby nevyhrá.



Poznamenala, že prezidentské voľby sú alternatívou pre tých ľudí, ktorí chcú vyjadriť svoj názor, ale nechcú sa zúčastňovať na pouličných demonštráciách.







V rozhovore pre agentúru AP Sobčaková uviedla, že pokiaľ ide o popularitu, spomedzi všetkých kandidátov prezidentských volieb sa s úradujúcim prezidentom Vladimirom Putinom môže porovnávať len ona. Vyjadrila presvedčenie, že jej účinkovanie v politike je pre opozíciu prínosom, lebo otvorene hovorí o veciach, ktoré sa na verejnosti celé roky nepertraktovali.



Agentúra TASS pripomenula, že Sobčaková na otvorení svojho volebného štábu v Petrohrade vyhlásila, že do politiky prišla "s vážnym úmyslom a nadlho".