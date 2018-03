Kandidátka prezidentských volieb sa v Moskve stala terčom útoku

Xenija Sobčaková, ktorá sa stala známou vďaka moderovaniu či účasti v rôznych televíznych šou, chce v kampani pred marcovými voľbami osloviť ľudí unavených súčasnou politikou v Rusku.

Moskva 4. marca (TASR) - Kandidátka prezidentských volieb v Rusku Xenija Sobčaková sa v nedeľu na ulici v Moskve stala terčom útoku muža, ktorý ju sotil na zem, oblial vodou a kričal, že "to je za (Vladimira) Žirinovského".



Incident sa odohral, keď Sobčaková odchádzala z podujatia venovaného narodeninám Michaila Gorbačova. Útočníka zadržala ochranka, ktorá ho následne odovzdala polícii.



Sobčakovej štáb tvrdí, že útočníkom bol Alan Dzucev, asistent predsedu moskovského mestského zastupiteľstva Alexeja Šapošnikova.



Sobčaková, ktorá sa stala známou vďaka moderovaniu či účasti v rôznych televíznych šou, chce v kampani pred marcovými voľbami osloviť ľudí unavených súčasnou politikou v Rusku. Vo svojich vyhlásenia i v debatách sa však vyhýba priamej kritike súčasného prezidenta Vladimira Putina, ktorý bude podľa všetkého znovuzvolený.



K dnešnému incidentu došlo len pár dní po tom, ako Sobčaková v stredu počas predvolebnej diskusie na TV kanále Rossija 1 chrstla vodu z pohára na lídra Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR) Žirinovského. Predchádzali tomu jeho urážky na jej adresu.



Hádka medzi nimi sa odohrala počas vystúpenie iného kandidáta — Sergeja Baburina. Žirinovskij najprv rozčúlene vstúpil do Baburinovho vystúpenia, na čo ho Sobčaková vyzvala, aby sa upokojil. Žirinovskij ju v reakcii na to označil za hlupaňu a vyzval ju, aby "držala zobák". Keď svoje urážky ďalej stupňoval, Sobčaková doňho chrstla vodu z pohára. Žirinovskij potom ešte ďalej pokračoval v jej osočovaní, pričom používal i nepublikovateľné výrazy.



Sobčakovej advokáti cez víkend požiadali generálnu prokuratúru o začatie konania vo veci urážky svojej mandantky zo strany Žirinovského.