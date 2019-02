Sochu námorníka bozkávajúceho ženu postriekali nápisom #MeToo

Nápis pokrýva ľavú nohu ženy, uviedla v utorok polícia vo floridskom meste Sarasota, ktoré si sochu zapožičalo.

Washington 20. februára (TASR) - Sochu znázorňujúcu známu scénu, ako námorník na newyorskom námestí Times Square bozkáva ženu počas osláv skončenia druhej svetovej vojny, postriekal niekto červeným nápisom #MeToo. Hnutie #MeToo sa zasadzuje proti sexuálnemu zneužívaniu žien.



Nápis pokrýva ľavú nohu ženy, uviedla v utorok polícia vo floridskom meste Sarasota, ktoré si sochu zapožičalo.



K vandalskému činu došlo zrejme v pondelok, deň po úmrtí námorníka z tejto ikonickej fotografie. George Mendonsa zomrel vo veku 95 rokov.



Podľa polície neexistuje video z bezpečnostnej kamery, ktoré by zachytávalo tento čin alebo prípadných svedkov. Vyčistenie sochy bude stáť odhadom 1000 dolárov (880 eur), uviedla agentúra AFP.



George Mendonsa na známej snímke, ktorú zhotovil fotožurnalista Alfred Eisenstadt pre časopis Life, vášnivo objíma a bozkáva ženu v bielej rovnošate zdravotnej sestry. Fotografiu publikovali pod názvom "Deň víťazstva nad Japonskom na Times Square". Eisenstadt 14. augusta 1945 nasnímal štyri zábery.



Mendonsa, ktorý slúžil v Tichomorí, bol v čase vzniku fotografie doma na dovolenke. Dlhé roky tvrdil, že mladým námorníkom na slávnej snímke je on, avšak potvrdilo sa to až nedávno vďaka moderným technológiám rozpoznávania tváre. Ženou z fotografie je Greta Friedmanová, ktorá zomrela v roku 2016 ako 92-ročná.



Momentka vznikla náhodne a Mendonsa sa s Friedmanovou nepoznal. "Bežal som pred ním so svojou Leicou a obzeral sa, či sa nerysuje zaujímavá situácia. Potom som v okamihu zbadal, ako námorník schytil niečo svetlé a stlačil som spúšť. Ak by mala oblečené tmavé šaty, záber by nebol nevznikol," vysvetlil fotograf.