Kancelárka Merkelová uvítala schválenie koaličnej dohody zo strany SPD

Berlín 4. marca (TASR) - Berlín 4. marca (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová uvítala v nedeľu rozhodnutie členov Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorí vo vnútrostraníckom hlasovaní odsúhlasili návrh koaličnej dohody. Tá by sa mala stať základom obnovenia tzv. veľkej koalície s konzervatívnym blokom Merkelovej.



"Je to dobré rozhodnutie pre SPD a najmä pre našu krajinu," uviedla vo vyhlásení. Dodala, že nová vláda má pred sebou veľa práce a treba sa do nej čoskoro pustiť.



Členovia SPD podporili koalíciu s Merkelovej blokom dvojtretinovou väčšinou, uvádza agentúra AP. Očakáva sa, že parlament ju budúci týždeň zvolí štvrtýkrát do funkcie kancelárky.



V pondelok tento týždeň koaličnú dohodu odsúhlasili na mimoriadnom sneme v Berlíne delegáti Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU).



Na obnovení veľkej koalície sa Merkelovej CDU, sesterská Kresťansko-sociálna únia Bavorska (CSU) a SPD dohodli niekoľko mesiacov po voľbách, ktoré sa konali vlani v septembri.