Sociálni demokrati v Ústeckom kraji odmietajú koalíciu s ANO

Okrem Ústeckého kraja sa kritické hlasy na vládnu spoluprácu s ANO ozývajú aj z Moravskosliezského a Plzenského kraja. Úplne jasná situácia nie je ani v ďalších častiach ČR.

Praha 18. mája (TASR) - Organizácia Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) v Ústeckom kraji odmietla podporiť koaličnú vládu s hnutím ANO. Informovala o tom v piatok Česká televízia.



Rozhodnutie krajskej organizácie ČSSD znamená, že sa regionálna sociálnodemokratická politička Gabriela Nekolová nestane novou ministerkou práce, ako sa o tom špekulovalo v českých médiách.



Predseda ČSSD Jan Hamáček v priebehu posledného týždňa obchádza jednotlivé kraje a snaží sa zaistiť, aby súhlasili so spoluprácou s hnutím premiéra v demisii Andreja Babiša.



V ČSSD sa bude od 21. mája do 14. júna konať vnútrostranícke referendum. V rámci neho má približne 17.000 členov strany rozhodnúť, či má ČSSD vstúpiť do koalície s ANO s podporou Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM). Výsledky referenda budú známe 15. júna.