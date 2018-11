Šojdrová našla opustené sýrske deti, ktoré by mohlo Česko prijať

Europoslankyňa absolvovala koncom októbra návštevu Grécka a zistila, že v tamojších utečeneckých táboroch sa nachádzajú aj malé sýrske deti, ktoré nemajú nikoho, kto by sa o ne postaral.

Praha 8. novembra (TASR) - Česká europoslankyňa za stranu KDU-ČSL Michaela Šojdrová podľa svojich slov už našla vhodné sýrske siroty, ktorým by v Česku mohli poskytnúť ochranu. Politička uviedla, že siroty spĺňajú aj požiadavku českej strany, aby išlo o malé deti. Teraz čaká na schôdzku s premiérom Andrejom Babišom (ANO) a ministrom vnútra Janom Hamáčkom (ČSSD), aby ich o svojom zistení informovala.



Minister zahraničných vecí Tomáš Petříček (ČSSD) by do krajiny prijal a dočasné útočisko dal desiatkam osamelých sýrskych detí. O schôdzke sa stále rokuje.



Dohoda o termíne schôdzky zatiaľ nie je, mala by byť v priebehu týchto 14 dní, uviedla pre denník Právo Šojdrová.



Europoslankyňa absolvovala koncom októbra návštevu Grécka a zistila, že v tamojších utečeneckých táboroch sa nachádzajú aj malé sýrske deti, ktoré nemajú nikoho, kto by sa o ne postaral. Grécka strana teraz vyšetruje, či deti skutočne nemajú rodičov alebo iných vzdialených príbuzných, napísal vo štvrtok spravodajský portál Novinky.cz.



"Je to proces, ktorý prebieha u každého z tých detí zvlášť. Sú tam i deti, ktoré sú tzv. právne voľné. Sú tam stovky takých detí, ktoré nemajú žiadneho príbuzného," vysvetlila Šojdrová.



O možnosti premiestnenia detí do Česka bude podľa europoslankyne rozhodovať grécka strana, Sýria nemusí dať súhlas. "Ide nám predsa o to, že deťom chceme pomôcť. Nepotrebujeme, aby boli deti stopercentne právne voľné, pretože nám nejde o adopciu," uviedla.



"Nám ide len o poskytnutie doplnkovej ochrany či dočasného zverenia do starostlivosti," dodala Šojdrová.



Europoslankyňa chce premiéra Babiša osobne informovať o vekových skupinách detí v táboroch. Rozprávala sa tam s osemročným chlapcom, ale aj s 11-ročným. Podľa jej slov sa tam nachádzajú i tie najmladšie deti. Niektoré sú v táboroch už niekoľko rokov a prišli tam ako maličké deti. Šojdrová upozornila, že pomoc potrebujú tiež deti vo veku tínedžerov.



ČR by deťom poskytla dočasnú medzinárodnú ochranu - do úvahy neprichádzajú trvalý azyl, české občianstvo ani adopcie, keďže to neumožňujú sýrske úrady.



Proces prijatia a ubytovania by sa financoval z eurofondov. Podporu by Šojdrová zrejme získala v ČSSD. Hamáček už skôr vyhlásil, že by Česko zvládlo prijatie 50 detí zo Sýrie. Denníku Právo napísal, že sa chce s europoslankyňou stretnúť a vypočuť si jej návrh.



Premiér Babiš sa však dlhodobo stavia proti prijatiu sýrskych detí a dokonca zapochyboval, či Šojdrová nájde sýrske siroty. Babiš opakuje názor, že chce týmto deťom pomáhať na mieste v Sýrii.



Okolo desať sirôt sa rozhodlo prijať Slovensko, pripomenul vo štvrtok portál Novinky.cz.



TOP 09 tiež presadzuje názor, že ČR by mala pomôcť osiroteným sýrskym deťom, a táto strana sa v septembri pokúsila primať Poslaneckú snemovňu k takémuto stanovisku. Výzvu Babišovi, aby prijal 50 detských utečencov, podporilo aj 30 senátorov vrátane predsedu Milana Štěcha (ČSSD).