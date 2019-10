Šojgu: Bez dohľadu Kurdov je v Sýrii 8 táborov a 12 väzníc

Moskva/Peking 21. októbra (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu v pondelok informoval, že v dôsledku operácie tureckej armády na severe Sýrie zostalo bez ochrany kurdských ozbrojencov osem utečeneckých táborov a 12 väzníc, v ktorých boli zadržiavaní džihádisti z cudziny.



Šojgu vo svojom príspevku v rámci bezpečnostného fóra v Pekingu varoval, že táto situácia môže viesť k nárastu "opačnej migrácie" - návratu teroristov do ich domovských krajín. Podľa agentúry Interfax preto zdôraznil nutnosť "konsolidácie úsilia celého medzinárodného spoločenstva", aby spoločne čelili teroristom, ich ideológii a propagande.



Šojgu upozornil, že džihádistická organizácia Islamský štát (IS) bola síce v Sýrii porazená, ale výrazne posilnila svoju prítomnosť v juhovýchodnej Ázii.



Informoval tiež, že "lídri (islamistického) kvázištátu deklarujú pripojenie územia Indonézie, Malajzie, Singapura, Filipín a čiastočne Thajska", pričom ako predvoj používajú bojovníkov, ktorí bojovali v Sýrii a vracajú sa domov".



Šojgu poukázal na to, že kým ešte pred niekoľkými rokmi sa terorizmus nepovažoval za vážnu hrozbu pre krajiny ázijsko-tichomorského regiónu, v súčasnosti tam badať zvýšenú aktivitu extrémistických organizácií, z ktorých okolo 60 je považovaných za teroristické.