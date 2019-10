Šojgu: Prioritou je predĺženie zmluvy Nový START

Peking 21. októbra (TASR) - Americko-ruská Dohoda o znížení počtu strategických zbraní (New START/SNV-III) by mala byť predĺžená aj napriek tomu, že si vyžaduje určité vylepšenia. V pondelok to v Pekingu počas Siang-šanského fóra vyhlásil ruský minister obrany Sergej Šojgu. Informovala o tom tlačová agentúra TASS.



"Súčasťou našej dnešnej agendy je potreba predĺžiť platnosť Dohody o znížení počtu strategických zbraní. Veríme, že ide o posledný pilier systému medzinárodnej bezpečnosti," vyhlásil Šojgu.



Ruský minister v tejto súvislosti ďalej zdôraznil, že hoci zmluva potrebuje určité modifikácie, "mala by byť najskôr predĺžená, a potom by sa mala začať práca na jej vylepšení".



Možnú reakciu na úpadok systému medzinárodných vzťahov vidí šéf ruského rezortu obrany v "odmietnutí ničenia starých vecí (dohôd) ešte pred tým, ako vzniknú nové". "Nič nenahradilo zmluvy, od ktorých Spojené štáty odstúpili. Následkom toho výrazne klesla úroveň globálnej bezpečnosti, ako aj schopnosti predvídať (vývoj). Podľa nášho názoru by mali ešte stále platné zmluvy platiť aj naďalej", dodal Šojgu.



Rusko i Spojené štáty odstúpili vo februári od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) po tom, ako sa vzájomne obvinili z jej porušovania. Zmluva, ktorú v roku 1987 podpísali vtedajší lídri Spojených štátov a bývalého Sovietskeho zväzu, obom stranám zakazovala okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú dolet 500 - 5500 kilometrov a sú odpaľované z pevniny.



Platnosť zmluvy New START/SNV-III z roku 2010 o znížení počtu strategických útočných zbraní by mala vypršať v roku 2021. Ruský prezident Vladimir Putin už niekoľkokrát vyzval Spojené štáty na začatie rokovaní o novej zmluve.