S. Šojgu: Rusko musí do roku 2021 vyvinúť nové raketové systémy

Moskva 5. februára (TASR) - Rusko musí do roku 2021 vyvinúť nové systémy rakiet s plochou dráhou letu, ako aj hypersonických rakiet odpaľovaných z pevniny, aby mohlo zareagovať na odstúpenie Spojených štátov od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF). Povedal to v utorok ruský minister obrany Sergej Šojgu.



Šojgu podľa agentúry Reuters nariadil ozbrojeným silám, aby začali práce na vývoji týchto raketových systémov a zabezpečili ich dokončenie do roku 2021, napísala agentúra RIA Novosti.



Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu povedal, že Rusko pozastaví plnenie zmluvy INF. Reagoval tak na krok Spojených štátov, ktoré oznámili, že od nej odstupujú. Washington totiž obviňuje Moskvu, že túto bilaterálnu dohodu porušuje.



Zmluvu INF podpísali 8. decembra 1987 vtedajší lídri Sovietskeho zväzu a USA Michail Gorbačov a Ronald Reagan. Zmluva, ktorá vstúpila do platnosti 1. júna 1988, vyriešila krízu okolo sovietskych rakiet s jadrovými hlavicami, namierených na západné metropoly. Obom stranám zakázala okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú stredný dolet a sú odpaľované z pevniny.



Washington v uplynulých rokoch viackrát obvinil Moskvu z porušovania tohto dokumentu. Kremeľ však tieto tvrdenia odmieta a vyhlasuje, že zmluvy INF sa nepridržiavajú Spojené štáty.