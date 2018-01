Tisíce ľudí žiadali v Solúne zmenu názvu susedného Macedónska

Dvojstranný spor začal už po osamostatnení Macedónska od Juhoslávie v roku 1991. Grécko z tohto dôvodu blokuje vstup Macedónska do EÚ i NATO.

Solún 21. januára (TASR) - Desaťtisíce Grékov demonštrovali v nedeľu v prístavnom meste Solún za to, aby susedné Macedónsko zmenilo svoj názov, pretože rovnako sa nazýva aj najväčšia grécka provincia, ktorej je Solún hlavným mestom. Uviedli to agentúry AP a DPA.



Demonštranti, ktorých bolo podľa odhadov polície okolo 100.000 a zo všetkých kútov krajiny ich pozvážali autobusmi, skandovali heslá ako "Macedónsko je grécke a iba grécke" a "Len my sme skutoční Macedónci".



Organizátori akcie tvrdili, že na ňu prišlo až okolo 400.000 ľudí.



Na demonštráciu vyzvali nacionalisticky orientované organizácie. Väčšina gréckych politických strán, ako aj starosta Solúna a vedenie gréckej pravoslávnej cirkvi však od účasti odhovárali a odkazovali na intenzívne úsilie OSN o vyriešenie tohto sporu.



Osobitný vyslanec OSN Matthew Nimetz v uplynulých dňoch povedal, že vlády v Aténach a Skopje chcú nájsť riešenie. Grécky premiér Alexis Tsipras v rozhovore pre noviny Ethnos zverejnenom v nedeľu vyjadril ochotu na kompromis a pripustil, že v názve susedného štátu môže byť zahrnutá geografická alebo časová špecifikácia - napríklad Severné Macedónsko alebo Nové Macedónsko. "Bolo by nezmyslom nevyužiť túto príležitosť (na urovnanie sporu)," povedal Tsipras.



Atény doposiaľ súhlasili len s tým, že Macedónsko sa môže dočasne, kým sa spor celkom nevyrieši, nazývať Bývalá juhoslovanská republiku Macedónsko (FYROM). Pod týmto výrazom krajinu v roku 1993 prijali aj do Organizácie Spojených národov.