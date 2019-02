Najmenej 10 mŕtvych si vyžiadal útok blízko Mogadiša

Podľa predstaviteľa bezpečnostných zložiek, na ktorého sa odvoláva DPA za útokom stoja islamistické milície aš-Šabáb napojené na sieť al-Káida.

Mogadišo 25. februára (TASR) - Najmenej desať ľudí zahynulo v pondelok v Somálsku pri útoku predpokladaných militantov, ktorí strieľali z pušiek v meste Lafoole blízko hlavného mesta Mogadišo. Oznámila to somálska polícia, ktorej údaje prevzala tlačová agentúra DPA.



Podľa jedného zo svedkov ozbrojenci prišli autom do uvedeného mesta západne od Mogadiša a začali zrejme bez rozlišovania strieľať do ľudí. Situáciu opísal ako "masaker", po ktorom zostali "všade kaluže krvi".



Mnohými z obetí boli ženy zapájajúce sa do vládneho programu, v rámci ktorého čistili ulice výmenou za potravinové dávky.



K zodpovednosti za útok sa zatiaľ nikto neprihlásil. Podľa predstaviteľa bezpečnostných zložiek, na ktorého sa odvoláva DPA, však za ním stoja islamistické milície aš-Šabáb napojené na sieť al-Káida. Tie podnikajú svoje útoky v Mogadiše a iných miestach v južnom a stredom Somálsku.