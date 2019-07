Samovrah sa odpálil v úrade starostu mesta Mogadišo

K útoku sa prihlásila extrémistická organizácia aš-Šabáb napojená na al-Káidu.

Mogadišo 24. júla (TASR) - Sídlom starostu somálskeho hlavného mesta Mogadišo otriasol v stredu bombový útok, pri ktorom šesť ľudí zahynulo a samotný starosta utrpel vážne zranenia. Tlačová agentúra AP to uviedla s odvolaním sa na vyjadrenia polície a nemenovaného zdroja z úradu starostu.



Samovražedný útočník vošiel do priestorov úradu a odpálil výbušninu pripevnenú okolo svojho pása krátko po tom, ako starosta Cabdiraxmaan Cumar Cismaan prijal "zdvorilostnú návštevu" - amerického diplomata Jamesa Swana, ktorý sa stal novým osobitným splnomocnencom generálneho tajomníka OSN pre Somálsko.



Cismaana a jeho námestníka previezli do nemocnice s kritickými zraneniami. Medzi obeťami na životoch sú dvaja členovia krajskej komisie, uviedol predstaviteľ polície. Swan z úradu ešte pred výbuchom odišiel.



K útoku sa prihlásila extrémistická organizácia aš-Šabáb napojená na al-Káidu. Nie je zatiaľ jasné, ako dokázal páchateľ preniknúť do priestorov úradu v čase stretnutia za sprísnených bezpečnostných opatrení. Podľa niektorých predstaviteľov však mohol byť dohodnutý so skorumpovanými úradníkmi.