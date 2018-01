Sondážne rozhovory končia, Merkelová verí v ich úspešné zavŕšenie

Podľa neoficiálnych zdrojov nie je vylúčené ani predĺženie sondáží o piatok, alebo i ďalšie dni, čomu sa chcú však všetky strany radšej vyhnúť.

Berlín 11. januára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyjadrila vo štvrtok presvedčenie, že sa podarí úspešne zavŕšiť prebiehajúce sondážne rokovania strán únie a sociálnych demokratov, čo by umožnilo spustenie oficiálnych koaličných rozhovorov.



Merkelovej to povedala v posledný deň sondážnych rokovaní prebiehajúcich za zatvorenými dverami, ktoré by sa mali skončiť v Berlíne vo štvrtok, a to zrejme v neskorých večerných alebo nočných hodinách.



Kancelárka cestou na štvrtkové rokovania vyslovila tiež nádej, že sa stranám únie CDU/CSU a sociálnym demokratom podarí nájsť dostatočnú spoločnú pôdu na začatie rozhovorov o vytvorení budúcej koaličnej vlády na spolkovej úrovni.



Podľa Merkelovej sú na ceste k dohode stále veľké prekážky. Ona sama sa však mieni zasadzovať za ďalšie kompromisy. "Ľudia od nás očakávajú, aby sme našli riešenia," vyhlásila kancelárka.



Predseda SPD Martin Schulz pred štvrtkovým kolom diskusií povedal novinárom, že sa už podarilo nájsť spoločný základ v "mnohých otázkach". Zdôraznil však, že akákoľvek budúca nemecká vláda bude musieť robiť kroky k "posilneniu Európskej únie". "V EÚ potrebujeme to isté, čo na národnej úrovni, potrebujeme... viac súdržnosti," uviedol Schulz.



Vyjednávači oboch táborov musia riešiť viaceré sporné otázky, vrátane daňových a finančných záležitostí, migračnej politiky, trhu práce, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, európskej politiky i dôchodkovej sféry.



Podľa neoficiálnych zdrojov nie je vylúčené ani predĺženie sondáží o piatok, alebo i ďalšie dni, čomu sa chcú však všetky strany radšej vyhnúť.



Prípadný pozitívny výsledok rozhovorov následne posúdia grémiá jednotlivých strán a tiež mimoriadny zjazd SPD. V prípade neúspechu bude v hre vytvorenie menšinovej vlády CDU/CSU alebo vypísanie nových volieb.