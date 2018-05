Sopka Kilauea stále chrlí popol a lávu

Kilauea je jednou z najaktívnejších sopiek na svete. Jej výbuch v roku 1924 usmrtil jedného človeka.

Honolulu 25. mája (TASR) - Havajská sopka Kilauea naďalej vybuchuje a chrlí popol, ktorý podľa vedcov vystreľuje až do výšky 1828 metrov, no následne sa rozptýli. Vietor tento popol unáša smerom na juhozápad, informovala vo štvrtok agentúra AP.



Vulkán naďalej chrlí množstvo sopečných plynov, ktorých vysoké hladiny zvyšujú potenciál pre vznik vulkanického smogu, tzv. vogu. Množstvo plynov zároveň stále vychádza aj zo sopečných prasklín vzdialených zhruba 40 kilometrov od vrcholu vulkánu, ktoré sa začali otvárať skôr v máji. Sopka stále chrlí i lávu a tá steká aj do dvoch obývaných - i keď medzičasom už evakuovaných - administratívnych celkov.



Vulkán, ktorý začal vybuchovať pred dvoma týždňami, sa nachádza na ostrove Havaj - nazývanom tiež Veľký ostrov, pretože je z ôsmich hlavných Havajských ostrovov najväčší.



Kilauea je jednou z najaktívnejších sopiek na svete. Jej výbuch v roku 1924 usmrtil jedného človeka. Sopka vtedy 17 dní chrlila do vzduchu skaly, popol a prach.