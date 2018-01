Sorosove organizácie chcú potrestať Maďarsko, tvrdí vláda v Budapešti.

V tejto súvislosti vláda v Budapešti minulú stredu avizovala návrh balíka zákonov, ktorý nazvala Stop Sorosovi.

Budapešť 22. januára (TASR) - Organizácie podporované americkým finančníkom Georgeom Sorosom motivujú európske inštitúcie k umožneniu masovej migrácie a organizovaniu prisťahovalectva do Európy - a členské krajiny Európskej únie, ktoré by sa tomuto cieľu vzopreli, chcú potrestať, tvrdí štátny tajomník maďarského ministerstva spravodlivosti Pál Völner.



V pondelkovom rozhovore pre spravodajský server Origo.hu politik ďalej uviedol, že v tejto súvislosti vláda v Budapešti minulú stredu avizovala návrh balíka zákonov, ktorý nazvala "Stop Sorosovi". Cieľom uvedených právnych noriem je zabezpečiť potlačenie nelegálneho prisťahovalectva a tým aj zvýšenie bezpečnosti v krajine.



Völner v interview pre internetový portál tiež podotkol, že v rámci ankety vyše 2,3 milióna Maďarov vyjadrilo žiadosť, aby vláda zastavila ilegálne prisťahovalectvo a zasiahla proti organizátorom a tým, ktorí migráciu financujú.



Vláda týmto zákonom, ktorého návrh má schvaľovať parlament vo februári, chce dosiahnuť, aby organizácie, ktoré sa zúčastňujú na organizovaní a podpore nelegálnej migrácie a majú zahraničné zdroje financovania, fungovali transparentnejšie.



Zo zahraničnej finančnej podpory by odvádzali poplatok vo výške 25 percent, pričom tieto získané financie chce vláda použiť na ochranu štátnych hraníc. Navrhovaný balík zákonov ráta aj s vyhosťovaním osôb, ktoré by podporovali a organizovali prisťahovalectvo.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach