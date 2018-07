V Stredozemnom mori sa utopilo za 4 týždne vyše 600 ľudí

Zodpovednosť za týchto mŕtvych nesie Európa, vyhlásila vo štvrtok spoluzakladateľka a viceprezidentka francúzsko-nemeckej humanitárnej organizácie SOS Méditeranée Sophie Beauová.

Marseille 12. júla (TASR) - Vyše 600 ľudí sa v uplynulých štyroch týždňoch utopilo vo vodách Stredozemného mora. Zodpovednosť za týchto mŕtvych nesie Európa, vyhlásila vo štvrtok spoluzakladateľka a viceprezidentka francúzsko-nemeckej humanitárnej organizácie SOS Méditeranée Sophie Beauová.



Podľa názoru toho istého subjektu je tragická bilancia dôsledkom faktu, že sa v danej oblasti nenachádzajú už žiadne záchranné lode mimovládnych organizácií.



Politické rozhodnutie o uzavretí prístavov pred osobami zachránenými z vôd Stredozemného mora viedlo na i tak životunebezpečnej trase utečencov k zvýšeniu počtu obetí. Vlády európskych štátov by sa mali neodkladne postarať o to, aby sa dodržiavali platné zákony o záchrane ľudí, ktorí sa na mori ocitnú v núdzi.



Plavidlá mnohých humanitárnych organizácií, ktoré aktuálne nesmú participovať na pátraní po migrantoch v Stredomorí, kotvia v prístavoch európskych štátov. Napriek v ostatnom čase reštriktívnej politike niektorých krajín, osobitne Talianska, sa na líbyjskom pobreží vydávajú na riskantnú cestu smerom do Európy stále ďalší a ďalší migranti, pripomenula tlačová agentúra DPA.