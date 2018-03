Soul a Pchjongjang začali s prípravou aprílového summitu dvoch Kóreí

Dohoda o kórejsko-kórejských rozhovoroch na vysokej úrovni bola uzavretá začiatkom marca, keď delegácia zo Soulu pricestovala na návštevu do Pchjongjangu a rokovala s tamojším vodcom Kim Čong-unom.

Soul/Pchjongjang 29. marca (TASR) - Poprední predstavitelia Pchjongjangu a Soulu začali vo štvrtok s prípravami aprílového kórejsko-kórejského summitu, uviedla agentúra AP.



Plánované stretnutie severokórejského vodcu Kim Čong-una s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom je výsledkom medzinárodného tlaku rozriešiť pat v súvislosti so severokórejským jadrovým programom.



Juhokórejská delegácia vedená ministrom pre zjednotenie Čo Mjong-kjonom pricestovala vo štvrtok na rokovania do dediny Pchanmundžom ležiacej v pohraničnej demilitarizovanej zóne. Severokórejských vyjednávačov vedie Ri Son-kwon, šéf Výboru pre mierové zjednotenie Kórey.



Cieľom týchto rokovaní na vysokej úrovni je prebrať podrobnosti ohľadne nadchádzajúceho summitu vrátane časového harmonogramu, miesta konania, jednotlivých bodov programu a ďalších detailov.



Dohoda o kórejsko-kórejských rozhovoroch na vysokej úrovni bola uzavretá začiatkom marca, keď delegácia zo Soulu pricestovala na návštevu do Pchjongjangu a rokovala s tamojším vodcom Kim Čong-unom. Severná Kórea vtedy vyjadrila aj pripravenosť na začatie konzultácií o normalizácii vzťahov s USA, ktorých témou by mohla byť aj denuklearizácia Kórejského polostrova.



Začiatkom tohto týždňa sa tiež uskutočnila nečakaná návšteva severokórejského vodcu Kim Čong-una u čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Pekingu.



Agentúra AP pripomenula, že koncom mája sa očakáva stretnutie severokórejského vodcu s americkým kolegom Donaldom Trumpom.