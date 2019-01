Soul dúfa, že druhý summit Trump-Kim povedie k trvalého mieru

V piatok Biely dom oznámil, že v poradí druhý summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una sa bude konať koncom februára tohto roku.

Soul 19. januára (TASR) - Južná Kórea privítala v sobotu oznámenie o druhom summite amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu a vyslovila nádej, že pôjde o zlomový bod v úsilí dosiahnuť trvalý mier na Kórejskom polostrove. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.



Hovorca kancelárie juhokórejského prezidenta Mun Če-ina uviedol, že Soul chce urobiť svoju časť úlohy a zabezpečiť, aby druhý summit Trump-Kim priniesol úspech a konkrétne výsledky.



Dlhodobým cieľom je denuklearizácia Kórejského polostrova a nové mierové riešenie, dodal hovorca. Na dosiahnutie tohto cieľa bude vláda Južnej Kórey naďalej úzko spolupracovať so Spojenými štátmi a rozšíri dialóg so Severnou Kóreou.



Mun Če-ina zohral vlani významnú úlohu, keď pôsobil ako sprostredkovateľ medzi Washingtonom a Pchjongjangom.



Trump vlani opakovane uviedol, že jeho ďalšie stretnutie s Kim Čong-unom by sa mohlo konať začiatkom tohto roka. Obaja lídri si tiež vymenili viacero listov. Na základe dohody o denuklearizácii Kórejského polostrova, ktorú spolu uzavreli na historickom júnovom summite v Singapure, však k nejakému hmatateľnému pokroku nedošlo.