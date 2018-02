Ivanka Trumpová presadzuje taktiku maximálneho nátlaku na KĽDR

Dcéra amerického prezidenta Donalda Trumpa pricestovala do Južnej Kórey v piatok a vedie delegáciu USA na olympijských hrách.

Soul 23. februára (TASR) - Ivanka Trumpová povedala v piatok juhokórejskému prezidentovi Mun Če-inovi, že svoju návštevu na Zimných olympijských hrách využije na obhajobu taktiky vyvíjať maximálny nátlak na Severnú Kóreu, aby zastavila svoj jadrový program.



Dcéra amerického prezidenta Donalda Trumpa pricestovala do Južnej Kórey v piatok a vedie delegáciu USA na olympijských hrách, pričom sa zúčastní aj na nedeľnom záverečnom ceremoniáli ZOH 2018 v Pjongčangu.



Juhokórejský prezident Mun Če-in však poukázal na to, že olympijské hry predstavujú dobrý prostriedok pre dialóg medzi oboma Kóreami. Vyhlásil tiež, že Spojené štáty a Južná Kórea by mohli využiť súčasnú atmosféru zblíženia medzi Kóreami na snahy o denuklearizáciu.



Na stretnutí za zatvorenými dverami pred slávnostným banketom v prezidentskom komplexe Mun povedal Trumpovej, že rozhovory o denuklearizácii a medzikórejský dialóg musia ísť "ruka v ruke". Trumpová na to zareagovala, že Washington a Soul musia spoločne vyvíjať maximálny nátlak na Severnú Kóreu.



Toto stretnutie spôsobilo oneskorenie začiatku banketu o pol hodiny.



Rozdielne názory i nádeje Washingtonu a Soulu ohľadne toho, ako sa dá dosiahnuť denuklearizácia, boli očividné aj počas banketu. Trumpová na ňom vyhlásila, že v Južnej Kórei je preto, aby oslávila olympiádu a potvrdila odhodlanie Spojených štátov "vyvíjať maximálny nátlak na dosiahnutie denuklearizácie Kórejského polostrova".



Trumpova administratíva v piatok oznámila sankcie voči vyše 50 plavidlám, lodným prepravným spoločnostiam a firmám, aby dostala Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR) pod tlak. Americkí predstavitelia uviedli, že Trump diskutoval o uvalení týchto sankcií s Munom ešte pred ich oznámením vo Washingtone.



Mun naopak dúfa, že olympijské hry premení na "cestu smerujúcu k mieru" na Kórejskom polostrove.



"Účasť Severnej Kórey na zimných olympijských hrách nám poslúžila ako príležitosť zapojiť sa do aktívnych diskusií medzi oboma Kóreami a toto viedlo k zníženiu napätia na polostrove a k zlepšeniu medzikórejských vzťahov," vyhlásil Mun.



Zatiaľ nič nenaznačuje, že sa Ivanka Trumpová stretne so severokórejským generálom a podpredsedom ústredného výboru vládnej Kórejskej strany práce (KSP) Kim Jong-čcholom, ktorého KĽDR vyslala na záverečný ceremoniál olympijských hier.



Biely dom zdôraznil, že účelom jej cesty je oslava úspechov športovcov, a dodal, že ona sama je nadšencom zimných športov. Podľa očakávania sa Ivanka zúčastní aj na sobotňajších olympijských súťažiach.