Soul navrhol predsummitové rozhovory s Pchjongjangom na 29. marca

Soul 21. marca (TASR) - Južná Kórea v stredu navrhla, aby sa na budúci týždeň konali rozhovory na vysokej úrovni so Severnou Kóreou s cieľom prediskutovať podrobnosti o nadchádzajúcom summite lídrov oboch krajín. Informovala o tom agentúra Jonhap.



Rozhodnutie navrhnúť rokovania na vysokej úrovni, ktoré by sa konali 29. marca, padlo v úrade juhokórejského prezidenta Mun Če-ina počas druhého stretnutia výboru na prípravu summitu. Návrh čoskoro poputuje do Pchjongjangu.



Ako uviedol hovorca Mun Če-ina, Južná Kórea dúfa, že rozhovory na vysokej úrovni sa uskutočnia v dedine Pchanmundžom ležiacej v pohraničnej demilitarizovanej zóne.



Šéf juhokórejského Národného bezpečnostného úradu Čong Ui-jong začiatkom marca oznámil dohodu lídrov Severnej a Južnej Kórey na tom, že sa stretnú koncom apríla a zriadia tzv. horúcu telefonickú linku. Pred novinármi vystúpil po tom, ako sa ním vedená delegácia vrátila z dvojdňovej návštevy, v rámci ktorej sa stretla aj s vodcom KĽDR Kim Čong-unom.



Severná Kórea podľa jeho slov zároveň jasne potvrdila svoje odhodlanie na denuklearizáciu Kórejského polostrova a vyhlásila, že ak bude zaručená bezpečnosť severokórejského režimu a odstránené vojenské hrozby voči nemu, nebude mať dôvod na to, aby vlastnila jadrové zbrane.



Taktiež sa plánuje stretnutie severokórejského vodcu Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Išlo by o vôbec prvú schôdzku vrcholných predstaviteľov Spojených štátov a Severnej Kórey. Summit by sa mal podľa očakávaní konať v máji.