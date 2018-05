Severokórejsko-americký summit sa uskutoční i napriek napätiu

Severná Kórea začala tento mesiac opäť ostrejšie kritizovať Soul i Washington v súvislosti s ich spoločným vojenským cvičením.

Washington 22. mája (TASR) - Plánované stretnutie najvyšších predstaviteľov Severnej Kórey a Spojených štátov sa uskutoční v stanovenom termíne i napriek najnovšiemu nárastu napätia na Kórejskom polostrove. Národnobezpečnostný poradca juhokórejského prezidenta Mun Če-ina, ktorý sa v utorok stretáva s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, to povedal počas letu zo Soulu do Washingtonu.



"Myslíme si, že je 99,9-percentná šanca, že severokórejsko-americký summit sa uskutoční tak, ako je naplánovaný," citovala Čchung Ui-jonga agentúra Jonhap. "Ale my sa pripravujeme na mnoho rôznych možností," vyjadril sa poradca pred novinármi.



Historické stretnutie Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom sa očakáva 12. júna v Singapure.



Severná Kórea začala tento mesiac opäť ostrejšie kritizovať Soul i Washington v súvislosti s ich spoločným vojenským cvičením. Pchjongjang pohrozil, že zváži konanie historicky prvého summitu so Spojenými štátmi, a pozastavil tiež dialóg na vysokej úrovni s Južnou Kóreou.



Na otázku ohľadne čoraz útočnejšej rétoriky zo strany Severnej Kórey poradca juhokórejského prezidenta odpovedal, že Soul "sa snaží pochopiť situáciu z pohľadu Severu". Vyjadril tiež očakávanie, že Mun povedie s Trumpom vo Washingtone "úprimné rozhovory o tom, ako dosiahnuť, aby bol severokórejsko-americký summit úspešný, ako priniesť významné dohody a ako ich najlepšie implementovať".



Čchung zároveň odmietol tvrdenia v aktuálnom článku denníka New York Times, že Trump začal zvažovať, či sa oplatí pokračovať v prípravách na stretnutie s vodcom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) vzhľadom na súvisiace riziká.