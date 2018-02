Soul: USA by mali ustúpiť zo svojich pozícií v záujme rokovaní s KĽDR

Juhokórejský prezident Mun Če-in podčiarkol význam podpory a spolupráce zo strany Spojených štátov, ako aj Číny, Japonska a Ruska, aby sa mohol dialóg o denuklearizácii pohnúť vpred.

Soul 26. februára (TASR) - Juhokórejský prezident Mun Če-in v pondelok uviedol, že USA by mali ustúpiť zo svojich pozícií, aby mohli čoskoro začať rokovania so Severnou Kóreou.



Vyjadril sa tak na stretnutí s čínskou vicepremiérkou Liou Jen-tung deň po tom, ako vysokopostavený severokórejský predstaviteľ povedal, že je ochotný začať rokovania s USA.



"Je treba, aby Spojené štáty nekládli až také prekážky dialógu, a Sever musí tiež preukázať ochotu k denuklearizácii. Je dôležité, aby USA a Severná Kórea mohli rokovať zoči-voči," uviedol Mun Če-in.



Podčiarkol tiež význam podpory a spolupráce zo strany Spojených štátov, ako aj Číny, Japonska a Ruska, aby sa mohol dialóg o denuklearizácii pohnúť vpred. Mun požiadal o podporu Číny pre americko-severokórejské rokovania a čínska vicepremiérka reagovala, že jej krajina ich pomôže sprostredkovať.



Ochotu rokovať s Washingtonom vyjadril podľa juhokórejského prezidenta severokórejský generál Kim Jong-čchol, s ktorým sa stretol pred nedeľňajším záverečným ceremoniálom zimných olympijských hier v Pjongčangu.



Agentúra Jonhap s odvolaním sa na hovorcu juhokórejského prezidenta spresnila, že Kim Jong-čchol na stretnutí povedal, že Pchjongjang "je dostatočne odhodlaný viesť dialóg medzi Severnou Kóreou a Spojenými štátmi". Kim zopakoval aj v pondelok, že dvere pre dialóg s USA zostávajú otvorené.



Biely dom v reakcii uviedol, že chce vedieť, či záujem Severnej Kórey začať rokovania so Spojenými štátmi predstavuje prvý krok smerom k odstráneniu jadrových zbraní z Kórejského polostrova. Podľa hovorkyne Sarah Sandersovej je americký prezident Donald Trump naďalej odhodlaný dosiahnuť "úplnú, overiteľnú a nezvrátiteľnú denuklearizáciu" Kórejského polostrova.