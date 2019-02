USA a KĽDR sa stretnú pred hanojským summitom, miesto neprezradili

Severnú Kóreu navštívil v priebehu tohto týždňa osobitný vyslanec Spojených štátov pre Severnú Kóreu Stephen Biegun.

Soul 10. februára (TASR) - Juhokórejská prezidentská kancelária v nedeľu oznámila, že zástupcovia Spojených štátov a Severnej Kórey sa tento mesiac opäť stretnú, a to v nemenovanej ázijskej krajine a ešte predtým, než sa ich najvyšší predstavitelia koncom februára zídu na summite vo vietnamskom hlavnom meste Hanoj. Informuje o tom agentúra AP.



Severnú Kóreu navštívil v priebehu tohto týždňa osobitný vyslanec Spojených štátov pre Severnú Kóreu Stephen Biegun. Predmetom jeho rozhovorov boli prípravy na hanojskú vrcholnú schôdzku, ale aj plnenie záväzkov z prvého summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktorý sa konal v júni 2018 v Singapure.



Hovorca prezidentskej kancelárie v Soule v nedeľu spresnil, že USA a KĽDR využili tohtotýždňovú Biegunovu návštevu na to, aby si obe strany dopredu ozrejmili, aké konkrétne kroky každá od tej druhej bude požadovať.



Hovorca Kim Ui-Kjom uviedol, že severokórejsko-americké stretnutie sa pred summitom vo Vietname uskutoční v niektorej tretej ázijskej krajine v týždni začínajúcom sa nedeľou 17. februára.