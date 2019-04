SpaceX odštartovala svoju druhú raketu Falcon Heavy

Najsilnejšia nosná raketa súčasnosti tentokrát vyniesla do kozmu komunikačný satelit Arabsat - svoj prvý komerčný projekt.

Mys Canaveral 12. apríla (TASR) - Súkromná americká aerokozmická spoločnosť SpaceX odštartovala štvrtok večer svoju druhú a vylepšenú raketu Falcon Heavy z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride, informovala v piatok agentúra AP.



SpaceX plánuje uskutočniť kontrolované pristátie dvoch prvých stupňov rakety vedľa seba na Myse Canaveral, podobne ako počas prvého štartu minulý rok. Hlavná časť prvého stupňa má pristáť na plávajúcej plošine v Atlantickom oceáne, ktorú počas minuloročného skúšobného letu minula.



Falcon Heavy v roku 2018 vyniesla do kozmu červený športový automobil značky Tesla na elektrický pohon, ktorý momentálne obieha okolo Slnka. Na sedadle vodiča je figurína astronauta v skafandri, ikonická postava z Bowieho piesne Starman.



"Je to dosť bláznivé a zábavné, ale podľa mňa sú bláznivé a zábavné veci dôležité," povedal vtedy zakladateľ SpaceX a šéf automobilky Tesla Elon Musk.