Španieli schválili zákon, ktorý umožní exhumáciu generála Franca

Madrid 15. februára (TASR) - Španielska vláda v piatok schválila legislatívu, ktorá umožní plánovanú exhumáciu bývalého diktátora Francisca Franca, uviedla ministerka spravodlivosti Dolores Delgadová.



Franco je pochovaný vo Valle de los Caídos (Údolie padlých) pri Madride v bazilike vykresanej do horského masívu. Odporcovia jeho režimu podľa DPA tvrdia, že súčasné miesto posledného odpočinku je príliš veľkolepé pre muža zodpovedného za smrť mnohých svojich politických odporcov.



Francovi priaznivci však považujú rozhodnutie premiestniť pozostatky po viac ako 40. rokoch za zbytočné narušenie. Diktátor zomrel v roku 1975.



Delgadová povedala, že Francova rodina má k dispozícii 15 dní na rozhodnutie, kam sa majú premiestniť jeho pozostatky.



Ak rodina, ktorá s exhumáciou nesúhlasí, nové miesto neoznámi, rozhodne o ňom vláda, informoval webový portál denníka El País.



Telesné pozostatky generála Franca sa minulý rok stali jednou z kľúčových tém španielskej socialistickej vlády premiéra Pedra Sáncheza, ktorá zložila sľub v júni 2018. Stúpenci Sánchezovej socialistickej robotníckej strany (PSOE) podľa DPA inklinujú k negatívnemu postoju k odkazu generála Franca.



Vláda schválila v auguste 2018 dekrét, ktorý umožňuje exhumáciu ostatkov bývalého diktátora. Pozostalí chceli jeho pozostatky pochovať v rodinnej krypte v madridskej katedrále Almudena. Vláda to však zamietla z obavy, že by sa na tomto mieste začať zhromažďovať pravicoví radikáli a ďalší Francovi stúpenci.