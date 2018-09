Španieli zachránili 466 migrantov

Španielski námorníci zachránili viac ako štyri stovky migrantov z desiatich rôznych lodí v sobotu a nedeľu v oblasti Gibraltárskeho prielivu.

Madrid/Ankara 30. septembra (TASR) - Španielska námorná záchranná služba zachytila a vzala do bezpečia 466 migrantov, ktorí sa cez Stredozemné more plavili zo severoafrického pobrežia k Európe. Tragicky sa naopak skončila plavba ďalšej skupiny migrantov, ktorých loď havarovala pri pobreží Turecka, napísala v nedeľu agentúra AP.



Španielski námorníci zachránili viac ako štyri stovky migrantov z desiatich rôznych lodí v sobotu a nedeľu v oblasti Gibraltárskeho prielivu, ktorý je najužším miestom vodnej hranice medzi Európu a Afrikou.



Najmenej päť ľudí prišlo v nedeľu o život po tom, ako sa v oblasti Egejského mora pri severozápadnom pobreží Turecka prevrátila loď vezúca migrantov. Čln sa prevrátil v dôsledku silnej stredomorskej búrky Zorba, ktorá sa aktuálne presúva od Grécka smerom k pobrežiu Turecka.



Gumený čln havaroval podľa tureckej agentúry Anadolu neďaleko tureckého pobrežného mesta Ebez v provincii Edirne susediacej s Gréckom. Mestečko leží neďaleko prístavného mesta Alexandrupoli na severovýchode Grécka.



Presný počet ľudí, ktorí sa nachádzali na palube prevrátenej lode, známy nie je. Záchranári prehľadávajú okolie a pátrajú po preživších, prípadne ďalších obetiach.



Napriek tomu, že migrantov snažiacich sa dosať do Európy postupne ubúda, trasa z Grécka do neďalekého Turecka je pre pašerákov ľudí stále vyhľadávanou.



Vo vodách oddeľujúcich Španielsko od pobrežia Afriky zomrelo doposiaľ od začiatku tohto kalendárneho roka viac ako 300 ľudí, uvádza sa v záznamoch Organizácie Spojených národov. Celkovo prišlo v Stredozemnom mori o život v tomto roku 1600 ľudí.