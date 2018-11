Španieli zachránili na mori ďalších vyše 100 migrantov

Ďalších 17 ľudí je stále nezvestných, hoci sa mohli dostať na španielske pobrežie. Občianska garda v utorok po nich obnovila pátranie na mori i súši.

Madrid 6. novembra (TASR) - Španielski záchranári prehľadávali v utorok more a pobrežie v južnej časti Španielska a pátrali po 17 nezvestných migrantoch. Urobili tak po tom, ako v pondelok objavili telá 17 ľudí, ktorí zahynuli pri pokuse preplávať na člnoch zo severnej Afriky do Španielska, informuje agentúra AP.



Španielska Občianska garda zase uviedla, že v pondelok našla telá štyroch migrantov a zachránila ďalších 22 mužov, ktorí pochádzali zo severnej Afriky. Objavila ich neďaleko pobrežia západne od Gibraltárskeho prielivu, keď sa malý drevený čln, v ktorom sa plavili, zachytil o útes. Podľa Občianskej gardy 13 zo zachránených boli neplnoleté osoby bez sprievodu dospelých.



Tiež uviedla, že ďalších 17 ľudí je stále nezvestných, hoci sa mohli dostať na španielske pobrežie. Občianska garda v utorok po nich obnovila pátranie na mori i súši.



V pondelok španielski záchranári zase vyzdvihli v Alboránskom mori, v oblasti západnej stredomorskej trasy, celkovo 80 osôb, vrátane piatich žien, a objavili mŕtve telá ďalších 13 migrantov.



Migranti cestovali na dvoch člnoch, oznámila španielka námorná záchranná služba. Všetkých previezli do španielskej enklávy Melilla, ktorá hraničí s Marokom.



Organizácia Spojených národov oznámila, že pri pokuse dostať sa do Európy po mori zahynulo v roku 2018 už vyše 2160 migrantov, pričom 564 z nich sa pokúsilo priplávať do Španielska.