Španieli zachránili v Stredozemnom mori ďalších 359 migrantov

Madrid 27. októbra (TASR) - Príslušníci španielskej námornej záchrannej služby zachránili ďalších 359 migrantov, ktorí sa z Afriky do Európy vydali na nebezpečnú cestu cez Stredozemné more, informovala v sobotu agentúra AP.



Záchranári migrantov vytiahli zo siedmich malých člnov, ktoré plavidlo tejto námornej služby zachytilo vo vodách medzi Španielskom a pobrežím severnej Afriky.



Španielsko tento rok zaznamenalo prudký nárast počtu migrantov. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v utorok uviedla, že tento rok prišlo do Španielska západnou stredomorskou trasou viac vyše 45.000 mužov, žien a detí.



Organizácia Spojených národov oznámila, že pri pokuse dostať sa do Európy po mori zahynulo v roku 2018 už vyše 1960 migrantov.