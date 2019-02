Španielska loď nariadila gibraltárskym plavidlám opustiť britské vody

Gibraltár je zámorské územie Spojeného kráľovstva ležiace na juhu Pyrenejského polostrova.

Londýn 18. februára (TASR) - Španielska vojnová loď v nedeľu prikázala gibraltárskym obchodným plavidlám opustiť britské vody zámorského územia Gibraltár. Informoval o tom na svojom webovom portáli britský denník The Guardian s odvolaním sa na vyhlásenie vlády Gibraltáru.



V zvukovej nahrávke nedeľňajšej rádiokomunikácie podľa The Guardian počuť, ako posádka vojnovej lode plavidlám kotviacim pri Gibraltárskej skale prikazuje "opustiť španielske teritoriálne vody". K incidentu boli privolané lode britského Kráľovského vojenského námorníctva.



Gibraltárske úrady obchodným lodiam prikázali zostať. Hovorca britského zámorského územia Gibraltár incident podľa The Guardian opísal ako "bláznivé hry", ktoré hrajú tí, ktorí neprijímajú nespochybniteľnú zvrchovanosť Veľkej Británie nad vodami okolo Gibraltáru uznanú celým svetom v Dohovore Organizácie Spojených národov o morskom práve.



"Zdá sa, že niektorí príslušníci španielskeho námorníctva sú presvedčení, že si môžu dovoliť ignorovať medzinárodné právo," povedal hovorca.



Gibraltárska vláda podľa jej vyjadrenia incident, aby čo najskôr zabezpečila podniknutie primeraných krokov.



Gibraltár je zámorské územie Spojeného kráľovstva ležiace na juhu Pyrenejského polostrova.



Španielsko si dlhodobo robí nárok na toto územie, ktoré bolo nútené odstúpiť britskej korune na základe Utrechtského mieru v roku 1713. Po vystúpení Británie z Európskej únie príde o členstvo v EÚ automaticky aj Gibraltár, a to aj napriek tomu, že v referende v júni 2016 až 96 percent voličov v Gibraltári hlasovalo za zotrvanie Británie v EÚ.